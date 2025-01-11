iPhone 17 Air, SIM kartı girişine veda ediyor

iPhone 17 Air iddialara göre fiziksel SIM kartı girişine yer vermeyecek.

Bunun yerine cihazda yalnızca eSIM desteği yer alacak.

Ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air'ın bu yılın Eylül ayında iPhone 17 serisinin diğer üyeleriyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple, bu yılın Eylül ayında piyasaya sunmayı planladığı iPhone 17 Air ile akıllı telefonlar dünyasında bir devrim başlatmaya hazırlanıyor. Ultra ince tasarıma sahip cihazın şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte iPhone 17 Air son iddialara göre SIM kartı girişine veda ederek marka adına yeni bir döneme işaret ediyor.

iPhone 17 Air yalnızca eSIM desteğiyle çıkacak

Teknoloji analisti Ming-Chi Kuo yeni Apple modeli ile alakalı ilginç bilgiler verdi. iPhone 17 Air cihazının yalnızca eSIM teknolojisiyle geleceği, dolayısıyla fiziksel bir SIM kart yuvasına sahip olmayacağı söyleniyor.

Bununla birlikte söz konusu değişikliğin yakında iPhone 17 serisinin diğer modellerinde daha fazla ülkeye yayılabilecek bir yenilik olacağı vurgulanıyor. Bilindiği üzere şirket eSIM’i yalnızca bazı ülkelerde kullanıcılara sunuyor.

iPhone 17 Air’ın kalınlığı 5,5 mm olacak

Ortaya çıkan son söylentiler iPhone 17 Air’ın kalınlığının 5,5 mm olacağından bahsediyor. Şimdilik bu bilgi Apple tarafından doğrulanmasa da bunun şimdiye kadarki en ince iPhone olacağı belirtiliyor.

Cihaz gerçekten de bu kalınlıkla karşımıza çıkarsa şu anda iPhone 6’ya ait 6,9 mm’lik rekoru kıracak. Yeni cihaz, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’tan yaklaşık yüzde 30, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’ten ise yaklaşık yüzde 33 daha ince olacak.

En ince noktası yalnızca 5,5 mm kalınlığında olan cihaz ultra ince bir kasayla piyasaya çıkacak. Fakat yine de arka kamera için daha kalın bir çıkıntı olacağını belirtmekte yarar var. Cihazın 48 MP’lik bir kameraya sahip olacağı söyleniyor. Dolayısıyla cihaz mobil fotoğrafçılar için de iyi bir seçenek haline gelecek gibi görünüyor.

Yine de cihazın kalınlığının kesin olarak bilinmediğini belirtelim. Çeşitli kaynaklar 5 ile 6 mm arasında bir aralığa işaret ediyor. En yeni 13 inç iPad Pro yalnızca 5,1 mm kalınlığında bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla iPhone 17 Air’ın bu kilometre taşına yakın bir seviyede geleceğini söylemek mümkün.

iPhone 17 Air modelinin 6,6 inç ekran, Apple Intelligence yapay zeka özellikleri için 8 GB RAM kapasitesi, Apple’ın 5G modemi, tek hoparlör ve A17 çipiyle geleceği iddia ediliyor.

iPhone 17 Air’in seri üretimine 2025’in ikinci yarısında başlanacak. Cihazın iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte ultra ince tasarımlı yeni modelin iPhone 17 Plus’ın yerini alacağını da hatırlatalım.