Ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air, telefoto kamera bekleyenleri üzecek

2025'te piyasaya çıkacak iPhone 17 Air, telefoto lense sahip olmayacak.

İddialara göre telefoto kamera, serinin "Pro" modellerine özgü kalacak.

Önümüzdeki yılın Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 Air, ultra ince tasarımı ve yüksek performanslı özellikleri ile “Plus” modelinin yerini almaya hazırlanıyor. Fakat cihazla alakalı gelen son haberler, telefonun arka kamera setinde bir telefoto lens olmayacağını ortaya koyuyor.

Onaylanan teknik özellikler arasında telefoto kameranın bulunmaması, bu teknolojinin serideki “Pro” modellerine özel kalacağı anlamına geliyor. Planlanan yeniliklere rağmen Air modelinin “Pro” seviyesinde bir cihaz olmayacak olması, mobil fotoğrafçıların en sevdiği işlevlerden birinden vazgeçmek zorunda kalmasına yol açacak gibi görünüyor. İşte detaylar…

iPhone 17 Air kamera detayları ortaya çıktı

TheElec tarafından yayınlanan bir rapora göre LG Innotek, “Air” modelinin de içinde bulunduğu iPhone 17 serisine yönelik kamera modülleri üretmek için yeni tesislere 375,9 milyar won (yaklaşık 267,4 milyon dolar) yatırım yaptı. Bu yeni serinin kamera özellikleri büyük iyileştirmeler vaat ediyor. Fakat yalnızca “Pro” modellerinin uzun zamandır beklenen telefoto yakınlaştırmayı sunacağı ifade ediliyor.

iPhone 17 Air için iki lensli bir kamera seti bekleniyor. Bunlardan biri ultra geniş, diğeri ise standart geniş açılı lens olacak. Pro olmayan modellerde telefoto lensin bulunmaması, özellikle de son derece ince tasarımdan kaynaklanan üretim zorlukları göz önüne alındığında pek de şaşırtıcı değil. Yalnızca 5 mm kalınlığında olacak olacak model, birden fazla kamera modülünün cihaza entegre edilmesini zorlu kılacak.

Ortaya çıkan son söylentiler, Apple’ın yer sınırlaması nedeniyle “Air” modelinde tek arka kamerayı tercih edebileceğini öne sürüyor. Ancak kullanıcılar çoklu lens deneyimini tamamen kaçırmayacak. Yüksek çözünürlüklü geniş açılı mercekten kırpma teknolojisi sayesinde Apple, çift mercek kurulumuna benzer işlevler sunarak 2x yakınlaştırmayı simüle edebilecek.

Son olarak merakla beklenen ince tasarımlı iPhone 17 Air modelinin 6,6 inç boyutuna bir ekrana, 24 MP ön kameraya ve performans canavarı A19 çipine sahip olması bekleniyor. Cihaz telefoto lense sahip olmamasına rağmen yine de güçlü bir kamera setine odaklanmak istiyor.

Zarif tasarımıyla ve yüksek performansıyla öne çıkacak akıllı telefon, “Pro” modellerini satın almaya maddi olarak gücü yetmeyen tüketiciler için ideal bir seçenek haline gelecek gibi görünüyor.

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