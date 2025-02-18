iPhone 17, Samsung’un güçlü M14 OLED ekranıyla gelecek

iPhone 17 ve iPhone 17 Air modelleri gelişmiş bir ekran deneyimi ortaya koyacak.

Apple'ın yeni cihazları, Samsung tarafından geliştirilen M14 OLED ekranlara sahip olacak.

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra modelinde daha eski M13 OLED panelin kullanıldığını hatırlatmakta fayda var. Bu anlamda iPhone 17 ve 17 Air daha gelişmiş ekranlarla donatılacak.

Teknoloji devi Apple bu yılın sonbahar aylarında iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini karşımıza çıkaracak. Galaxy S25 serisi modelleriyle doğrudan rekabet edecek cihazlar, yılın en iddialı telefonları arasında boy göstermeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlar ise Apple’ın Samsung ile önemli bir işbirliğine imza attığına işaret ediyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17 ve “Plus” modelinin yerini alan yeni iPhone 17 Air modelleri ekran konusunda önemli iyileştirmeler alacak. Apple bu iki cihazda Samsung tarafından geliştirilen M14 OLED ekranlara güvenecek.

iPhone 17 ve 17 Air gelişmiş bir ekran deneyimi sunacak

Instant Digital’ın iddialarına göre iPhone 17 ve 17 Air modellerinde Samsung’un M14 OLED ekran panelinin yer alacağı düşünülüyor. Apple’ın yeni amiral gemisi cihazları, Samsung şirketinin M serisi telefon ekranları ile üst düzey bir deneyime kapı aralayacak.

İlginç bir şekilde Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra’da eski bir versiyon olan M13 paneli kullanılıyor. Google Pixel 9 serisinin de M14 ekrana sahip olduğu görülüyor. Bu da en azından geçici olarak Apple’ın Google ve Samsung ile bu teknolojinin kullanımı için münhasırlık anlaşmaları yaptığını akıllara getiriyor.

Eylül ayında duyurulacak yeni iPhone’lar, serinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktasını temsil edecek. Apple, “Plus” modelini sonlandırarak yerine muhtemelen iPhone 17 Air olarak adlandırılacak daha ince bir cihaz sunacak. Söz konusu model, Samsung’un ultra ince Galaxy S25 Edge modeliyle doğrudan rekabet edecek.

Fakat yine de aşırı ince bir tasarım seçmek, bazı donanımlardan ödün vermek anlamına gelebilir. Cihaz diğer iPhone 17 modellerine göre daha az performans gösterebilir veya daha az özelliğe sahip olabilir.

Telefonun hangi noktalarda taviz vereceği şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Son olarak cihazla alakalı daha yakından fikir edinmek isterseniz, yakın zaman önce ortaya çıkan iPhone 17 Air prototipine göz atabilirsiniz.