iPhone 17 Air fiyatı ortaya çıktı: Beklenenden ucuz olacak

iPhone 17 Air'ın satış fiyatı ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'a göre cihaz, "Pro" serisinden daha ucuz bir fiyatla karşımıza çıkacak.

Ultra ince tasarıma sahip modelin iPhone 16 Plus ile aynı fiyatlardan satılacağı iddia ediliyor.

Akıllı telefon pazarında “ultra ince tasarımlı” modeller bu yolda damgasını vuracak gibi görünüyor. Samsung önümüzdeki aylarda Galaxy S25 Slim ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken, Apple ise Eylül ayında buna iPhone 17 Air modeli ile cevap vermeyi planlıyor.

Merakla beklenen iPhone 17 Air ile ilgili söylentiler giderek daha sık hale geliyor. Apple’ın tarihteki en ince telefonu olarak lanse edilecek model, iPhone 17 Plus’ın yerini alarak seriye yepyeni bir soluk kazandıracak. Peki ya iPhone 17 Air cihazının fiyatı ne kadar olacak? Teknoloji meraklıları tarafından merak edilen bu soruya nihayet bir yanıt geldi. Modelin beklenenden daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacağı ortaya çıktı.

iPhone 17 Air fiyatı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan raporlarda iPhone 17 Air modelinin serideki iPhone Pro cihazlarından daha pahalı bir fiyat etiketine sahip olacağına dair çeşitli iddialar gündeme gelmişti. The Information’ın Nisan 2024’teki haberinde iPhone 17 Air’ın serideki diğer modellerden daha yüksek fiyatla geleceğine dair ifadeler şu şekilde karşımıza çıkmıştı:

“Projeye doğrudan bilgi sahibi olan üç kişiye ve projeye aşina olan iki kişiye göre iPhone 17 Air, Eylül 2025’te beklenen iPhone 17 serisi ile eş zamanlı olarak piyasaya sürülebilir. Şu anda Apple’ın en pahalı modeli olan ve 1.200 dolardan başlayan iPhone Pro Max’ten daha yüksek fiyatlı olabilir.”

The Wall Street Journal’dan gelen son bilgilere göre bu söylentiler çürütüldü ve cihazın “Pro” modellerden daha ucuza mal olacağı söylendi:

“Şirketin planlarına aşina olan kişiler, Apple’ın önümüzdeki yıldan itibaren mevcut modellerin yaklaşık 8 milimetrelik profilinden daha ince bir iPhone tanıtmayı planladığını söyledi. Modelin, maliyetleri düşürmek için basitleştirilmiş bir kamera sistemiyle Pro modellerinden daha ucuz olması amaçlanıyor.”

8 mm’nin altında bir kalınlığa sahip olması beklenen iPhone 17 Air modelinin fiyatı iPhone 16 Plus ile benzer rakamlar içerecek. Söylentiler doğruysa cihaz yaklaşık 899 dolar seviyesinde bir fiyatla raflarda boy gösterebilir.

iPhone 16 Plus’ın şu anda Türkiye’de 73 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını belirtmekte fayda var. Ultra ince tasarıma sahip olacak iPhone 17 Air modelinin fiyatı da iddialar doğruysa bu rakamlardan ülkemizde alıcılara hitap edecek.