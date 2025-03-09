Honor Magic V4 dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacak

Honor'un yeni üst düzey katlanabilir telefonu için geri sayım başladı.

Merakla beklenen cihaz, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacak.

Daha önce Magic V3'te olan bu rekor, OPPO Find N5'e kaptırılmıştı. Honor şimdi yeni modeliyle bu tahtı geri kazanmayı amaçlıyor.

Merakla beklenen katlanabilir akıllı telefon modeli Honor Magic V4 hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Haziran ayında piyasaya çıkması beklenen cihazın Dolaşan performans, tasarım ve gelişmiş özellikleri bir araya getirerek standartları yeniden tanımlamayı hedefleyen bir model olacağı konuşuluyor.

Honor’un yeni katlanabilir telefonu Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setini tam çekirdek konfigürasyonunda kullanacak. OPPO Find N5 gibi bazı rakiplerin kullandığı yedi çekirdekli versiyonu geride bırakarak, yüksek performans ortaya koyan bir seçenek olarak raflarda boy gösterecek.

Yüksek performansıyla adından söz ettirmek isteyen Honor Magic V4 dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak tüketicilere sunulacak. Geçen yılki Honor Magic V3’ün sahip olduğu bu unvanı geri almayı amaçlayan şirket, yeni cihazıyla kullanıcılara son derece konforlu bir deneyim sağlayacak.

Honor Magic V4’ün özellikleri neler olacak?

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgiler, telefonun ismini resmi olarak doğrulamasa bile detaylı bazı bilgiler ortaya koyuyor. Tüm ipuçları bu modelin Magic V3’ün halefi olduğuna işaret ediyor.

Katlanabilir telefonun dahili ekranının, optimum güç verimliliğini sağlamak için LTPO teknolojisinden yararlanması bekleniyor. Keskin görüntüler ve yumuşak geçişler için keskin 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip büyük 8 inçlik bir panel bekleniyor. Kapak ekranının da 6.45 inç boyutunda olacağı ve 120 Hz LTPO teknolojisini benimseyeceği vurgulanıyor.

Honor Magic V4’ün en büyük yenilik alanlarından biri kamera tarafı olacak. Ana sensörün, selefi Magic V3’ün (1/1,5 inç sensör) 50 MP çözünürlüğünü devralması bekleniyor.

Aynı zamanda önceki nesle kıyasla niteliksel bir sıçrama olan 3x optik zoom destekli 200 MP’lik bir telefoto sensörün (1/1,4 inç) kullanılacağı iddia ediliyor. Üçüncü bir sensörün varlığı hakkında ise şimdilik herhangi bir yorum yapılmıyor.

Honor Magic V4 kaybettiği tahtını geri alacak

Merakla beklenen yeni Honor Magic V4 tüm bu iyileştirmelere rağmen daha ince bir yapıya sahip olacak. Cihazın 9 mm’den daha az bir kalınlık ile geleceği aktarılıyor. Bu değer cihazın piyasadaki en kompakt ve kullanımı kolay katlanır telefonlardan biri olacağına işaret ediyor.

Honor Magic V3 daha önce incelik rekoru kırmış, daha sonra rekor OPPO Find N5 cihazına geçmişti. Honor şimdi tahtını yeniden geri almak için mücadele gösterecek.

Son olarak cihazın selefi olan Honor Magic V3 geçen yıl Türkiye’de satışa çıkmıştı. Merakla beklenen yeni Honor Magic V4’ün de Türkiye pazarında raflara geleceği tahmin ediliyor.