POCO X8 Pro’nun olağanüstü pil ve hızlı şarj gücü ortaya çıktı

Reklam

POCO X8 Pro, SGS sertifikasyonunda 2511FPC34G model numarasıyla tespit edildi.

Cihaz, 6.330 mAh nominal ve 6.500 mAh tipik kapasiteye sahip büyük bir batarya ile karşımıza çıkacak.

Modelde ayrıca 100W hızlı şarj desteği yer alacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında POCO X8 ve X8 Pro modellerini global olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli sertifikasyon kuruluşlarından onay alan cihaz, şimdi ise iddialı bazı özellikleri ile karşımıza çıkarak yüksek performansına dair önemli ipuçları verdi.

Geçen yıl piyasaya sürülen POCO X7 ve X7 Pro modellerinin halefi olarak duyurulacak yeni modeller, söylentilere göre etkileyici bir pil ömrü ve ultra hızlı şarj gücüne ev sahipliği yapacak. SGS veritabanında 2511FPC34G model numarasıyla bulunan X8 Pro’nun rakiplerine meydan okuyan ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Reklam

6.500 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği bekleniyor

SGS veritabanında ortaya çıkan detaylara göre POCO X8 Pro’nun n1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n78 ve NFC bantlarında WCDMA, WLAN, Bluetooth ve 5G bağlantı desteklerine sahip olacağı resmi olarak doğrulandı.

Batarya konusunda ise cihazın nominal kapasitesi 6.330 mAh ve tipik kapasitesi 6.500 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Bu da POCO X7 Pro’da kullanılan bataryaya kıyasla 500 mAh’lik bir artışı temsil ediyor. Yani yeni modelde daha da iyi bir pil ömrü bekliyoruz.

Sertifikasyonda kullanılan şarj cihazı, Sınıf 2 korumasına ve maksimum 100W çıkış gücüne sahip MDY-19-EX olarak vurgulanıyor. Bu da 90W’a kadar kablolu şarj sağlayan POCO X7 Pro’ya kıyasla bir artış anlamına geliyor.

POCO F8 Pro’nun sızdırılan diğer teknik özellikleri

Performans canavarı yeni POCO modelinin diğer özellikleri de sızdırıldı. Daha önceki raporlarda cihazın 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç OLED ekran, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile geleceği görülmüştü.

Merakla beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500 yonga seti yer alacak. Su ve toza dayanıklılık için IP69 sertifikası bulunacak. Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü ile hizmet vermeye başlayacak.

Cihazın önümüzdeki günlerde Çin pazarına gelmesi beklenen Redmi Turbo 5’in global versiyonu olması bekleniyor. Şirketin bu hamlesi, POCO X7 Pro’nun Redmi Turbo 4‘ün global versiyonu olduğu mevcut nesilde uygulanan stratejiyi tekrarlıyor.

Benzer bir şekilde Çin modelinin biraz daha büyük bir bataryaya ve aralarındaki temel farklar olan daha fazla RAM/depolama seçeneğine sahip olması da bekleniyor.

POCO X8 Pro çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Xiaomi’nin mevcut model için kullandığı takvimi tekrarlayıp Ocak 2026’da global bir lansman gerçekleştireceği tahmin ediliyor.