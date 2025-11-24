Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    POCO X8 Pro’nun olağanüstü pil ve hızlı şarj gücü ortaya çıktı

    SGS sertifikasında yer alan detaylara göre POCO X8 Pro, 6.500 mAh pil kapasitesi ve 100W ultra hızlı şarj desteği ile gelecek.
    POCO F8 Pro
    Reklam
    • POCO X8 Pro, SGS sertifikasyonunda 2511FPC34G model numarasıyla tespit edildi.
    • Cihaz, 6.330 mAh nominal ve 6.500 mAh tipik kapasiteye sahip büyük bir batarya ile karşımıza çıkacak.
    • Modelde ayrıca 100W hızlı şarj desteği yer alacak.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında POCO X8 ve X8 Pro modellerini global olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli sertifikasyon kuruluşlarından onay alan cihaz, şimdi ise iddialı bazı özellikleri ile karşımıza çıkarak yüksek performansına dair önemli ipuçları verdi.

    Geçen yıl piyasaya sürülen POCO X7 ve X7 Pro modellerinin halefi olarak duyurulacak yeni modeller, söylentilere göre etkileyici bir pil ömrü ve ultra hızlı şarj gücüne ev sahipliği yapacak. SGS veritabanında 2511FPC34G model numarasıyla bulunan X8 Pro’nun rakiplerine meydan okuyan ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

    Reklam

    6.500 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği bekleniyor

    SGS veritabanında ortaya çıkan detaylara göre POCO X8 Pro’nun n1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n78 ve NFC bantlarında WCDMA, WLAN, Bluetooth ve 5G bağlantı desteklerine sahip olacağı resmi olarak doğrulandı.

    Batarya konusunda ise cihazın nominal kapasitesi 6.330 mAh ve tipik kapasitesi 6.500 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Bu da POCO X7 Pro’da kullanılan bataryaya kıyasla 500 mAh’lik bir artışı temsil ediyor. Yani yeni modelde daha da iyi bir pil ömrü bekliyoruz.

    POCO F8 Pro

    Sertifikasyonda kullanılan şarj cihazı, Sınıf 2 korumasına ve maksimum 100W çıkış gücüne sahip MDY-19-EX olarak vurgulanıyor. Bu da 90W’a kadar kablolu şarj sağlayan POCO X7 Pro’ya kıyasla bir artış anlamına geliyor.

    POCO F8 Pro’nun sızdırılan diğer teknik özellikleri

    Performans canavarı yeni POCO modelinin diğer özellikleri de sızdırıldı. Daha önceki raporlarda cihazın 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç OLED ekran, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile geleceği görülmüştü.

    Merakla beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8500 yonga seti yer alacak. Su ve toza dayanıklılık için IP69 sertifikası bulunacak. Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü ile hizmet vermeye başlayacak.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Cihazın önümüzdeki günlerde Çin pazarına gelmesi beklenen Redmi Turbo 5’in global versiyonu olması bekleniyor. Şirketin bu hamlesi, POCO X7 Pro’nun Redmi Turbo 4‘ün global versiyonu olduğu mevcut nesilde uygulanan stratejiyi tekrarlıyor.

    Benzer bir şekilde Çin modelinin biraz daha büyük bir bataryaya ve aralarındaki temel farklar olan daha fazla RAM/depolama seçeneğine sahip olması da bekleniyor.

    POCO X8 Pro çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Xiaomi’nin mevcut model için kullandığı takvimi tekrarlayıp Ocak 2026’da global bir lansman gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.