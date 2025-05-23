Honor 400 serisi resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor'un yüksek performanslı yeni akıllı telefon serisi resmen tanıtıldı.

Serinin standart modeli Honor 400, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ve 5.300 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Daha gelişmiş olan Honor 400 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 çipi ve 100W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pille sunuluyor.

Her iki cihaz da 200 MP ana kamerayla geliyor ve 6 büyük Android güncellemesi vaat ediyor.

Honor yüksek performans vaat eden iki yeni akıllı telefon modelini resmi olarak tanıttı. Honor 400 serisi 200 MP kamera ve farklı fiyat segmentlerine yönelik seçeneklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Seride iki ana üye yer alıyor. Bunlar standart Honor 400 ve 400 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Her iki cihaz da kendi segmentlerine göre ilgi çekici teknik özellikler sunuyor. Şık birer tasarıma sahip olan cihazlar ayrıca gelişmiş yapay zeka destekleriyle de farkını ortaya koyuyor.

Honor 400 özellikleri

Kalınlık: 7,3 mm

7,3 mm Ağırlık: 184 gram

184 gram Ekran: 1.264 x 2.736 piksel çözünürlüğe sahip 6,55 inç ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nite kadar parlaklık

1.264 x 2.736 piksel çözünürlüğe sahip 6,55 inç ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nite kadar parlaklık İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi : 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: 5 0 MP ön kamera

0 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP f/1.9 ana sensör ve 12 MP f/2.2 ultra geniş ve makro sensör

200 MP f/1.9 ana sensör ve 12 MP f/2.2 ultra geniş ve makro sensör Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil

66W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü

GSMArena’nın haberine göre serinin temel modeli 120 Hz yenileme hızı ve HDR’de 5.000 nit tepe parlaklığı desteğine sahip 6,55 inç ekranla geliyor. Performans canavarı Snapdragon 7 Gen 3 işlemcine sahip olan telefonda 8 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı mevcut.

IP65 sertifikasına sahip olan Honor 400 modeli 66W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil kapasitesiyle sunuluyor. Kamera tarafında cihaz 200 MP sensöre ve makro modlu 12 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP ön sensörle birlikte geliyor.

Honor 400 Pro özellikleri

Ekran: 1.280 x 2.800 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç kavisli ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nite kadar parlaklık

1.280 x 2.800 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç kavisli ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nite kadar parlaklık İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB

256 GB veya 512 GB Selfie kamerası: 50 MP ön kamera ve Sony IMX906 sensörlü ikinci lens

50 MP ön kamera ve Sony IMX906 sensörlü ikinci lens Arka kamera: 200 MP f/1.9 birincil sensör, 12 MP f/2.2 ultra geniş ve makro sensör ve 50 MP telefoto sensörü

200 MP f/1.9 birincil sensör, 12 MP f/2.2 ultra geniş ve makro sensör ve 50 MP telefoto sensörü Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil

100W hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü

Honor 400 serisi akıllı telefon ailesinin en güçlü seçeneği olan “Pro” cihazı 1.280 x 2.800 piksel çözünürlük, 120 Hz frekans ve 5.000 nit tepe parlaklığa sahip 6,7 inçlik bir panele sahip.

Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan Honor 400 Pro’da 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. 100W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonda 5.300 mAh batarya bulunuyor.

200 MP ana kameraya sahip olan cihazda makro modlu 12 MP ultra geniş açılı sensör ve 50 MP telefoto sensör yer alıyor. Ön kamera ise 50 MP çözünürlüğünde oluyor.

Her iki modelde de yapay zeka özellikleri sunuluyor. Otomatik altyazı, özet, çeviri ve yazım ekleme olanağı gibi pratik AI araçları sağlanıyor. Honor 400 Pro ayrıca deepfake’leri tespit eden bir özelliğe de ev sahipliği yapıyor.

Serideki iki cihaz da Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9.0 arayüzüyle çalışıyor. Şirket ayrıca Honor 400 ailesi için 6 büyük güncelleme vaat ediyor.

Honor 400 serisi fiyatları

Honor’un yeni telefonları Avrupa pazarı için resmen duyuruldu. Serinin standart modeli olan Honor 400’ün fiyatı 500 Euro (yaklaşık 22 bin TL), Honor 400 Pro ise 800 Euro’dan (yaklaşık 35 bin TL) tüketicilere hitap ediyor.