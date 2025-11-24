Realme 16 Pro, 200 MP kamera ve 7.000 mAh pil ile yolda

Reklam

Realme 16 Pro, TENAA sertifikasyonunda RMX5121 kod adıyla ortaya çıktı.

Cihaz, 6.78 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüklü OLED bir ekranla geliyor.

7.000 mAh pil kapasitesine sahip olacak modelde 200 MP ana kamera yer alması bekleniyor.

Yüksek performansıyla öne çıkması beklenen Realme 16 Pro modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Yakın zaman önce TENAA veritabanında listelenen cihaz, üst düzey donanımıyla şimdiden gözleri üzerine çevirdi.

Ortaya çıkan son raporlara göre cihaz, iddialı mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkacak. 200 MP ana kameraya sahip olacağı doğrulanan model, aynı zamanda uzun pil ömrü ile de adından söz ettirecek.

Realme 16 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Realme’nin yeni telefonu, Çin düzenleyici kurumu TENAA’da RMX5121 model numarası ile yer alıyor. Bu da cihazın yerel pazara yönelik bir model olduğunu gösteriyor.

Sertifikada, 1,5K çözünürlüğe (2.772 x 1.272 piksel) sahip 6,78 inç OLED ekran yer alıyor. Yenileme hızı belirtilmemiş olsa da cihazın selefinin 144 Hz yenileme hızını miras alması muhtemel görünüyor.

Realme 16 Pro modeli boyut olarak 162,6 x 77,6 x 7,75 mm ve 192 gram ağırlığında karşımıza çıkacak. Batarya ise cihazın en dikkat çeken özelliklerden biri olacak.

Merakla beklenen model 6.830 mAh nominal kapasiteye sahipken, piyasada 7.000 mAh olarak sunulması bekleniyor. Hızlı şarj özelliğinin ise önceki nesil standartlarını koruyarak 80 W’da kalacağı tahmin ediliyor.

Gizmochina’nın haberine göre akıllı telefon ayrıca ekranın altına entegre bir ultrasonik parmak izi okuyucu ve kızılötesi özelliğiyle uyumlu cihazları kontrol etmeyi sağlayacak.

Realme 16 Pro cihazının arka kamera kurulumunda iki sensör yer alacak. 200 MP ana sensör ve 8 MP yardımcı sensör karşımıza çıkacak. Cihazın ön tarafında ise selfie’ler ve görüntülü konferanslar için 50 MP’lik bir kamera yer alacak.

TENAA, işlemcinin adını açıklamasa da yalnızca maksimum 2,5 GHz frekansa ulaştığını belirtiyor. Modelin Android 16 işletim sistemini temel alan Realme UI 7 arayüzüyle çalışacağı vurgulanıyor.

Cihazın 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 128 GB ile 1 TB arasında depolama alanı seçenekleri de bulunacağı iddia ediliyor.

Realme’nin Hindistan pazarı için yalnızca dört konfigürasyon sunması bekleniyor. Bu seçenekler 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Realme 16 Pro modelinin global sürümü ile ilgili daha fazla ayrıntının önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.

Son olarak serinin mevcut modeli Realme 15 Pro’nun bu yıl Game of Thrones dizisinden esinlenen özel bir sürümü de piyasaya sürüldü. Benzer iş birliklerinin yeni modelde de uygulanabileceği tahmin ediliyor.