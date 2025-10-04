GTA Online için ürkütücü Cadılar Bayramı güncellemesi geldi

GTA Online için Cadılar Bayramı güncellemesi sunuldu.

Slasher modu yıllar sonra geri dönerken, ayrıca yeni zombi temalı hayatta kalma modları yayınlandı.

Özel modların yanı sıra ansızın haritada belirecek UFO'lar da oyuna daha fazla renk katmaya hazırlanıyor.

GTA Online, Los Santos’un sokaklarına ürkütücü bir atmosfer kazandırıyor. Rockstar Games, ay boyunca bir dizi Cadılar Bayramı sürprizi ile oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Popüler çevrimiçi oyuna gelen son güncelleme ile birlikte eski ilgi çekici modlar geri dönüyor. Tüyler ürpertici bir diğer içerik ise yeni zombi temalı hayatta kalma modları oluyor.

Los Santos zombi ve UFO’larla kuşatılıyor

Rockstar Games, Cayo Perico Survival ve Ludendorff Mezarlığı Survival modlarının geri döndüğünü açıkladı. Fakat sezona ayak uydurmak için zombi temalı bir dokunuşla geldiklerini duyurdu.

Oyuncular bu ortamlarda çeşitli canavarlar, ele geçirilmiş hayvanlar ve sahipleri, zombi DJ’ler ve daha fazlası dahil olmak üzere zombi dalgalarıyla karşılaşacak. Ayrıca Cayo Perico Survival 8 Ekim’e kadar iki kat GTA$ ve RP, Ludendorff Mezarlığı Survival ise 23 Ekim ile 5 Kasım arasında üç kat ödül veriyor.

Slasher modu da dikkatlerden kaçmıyor. Bu modda oyuncular Ramius denizaltısının sınırları içinde savaşıyor. Bir oyuncu katil rolünü üstlenerek nereye gittiğini görmek için bir pompalı tüfek ve el feneri taşıyor. Üç dakika sonra, katil tarafından avlanan savunmasız oyunculara da pompalı tüfekler veriliyor ve kendilerini savunabiliyor.

Bu mod, 16-22 Ekim tarihleri ​​arasında iki kat GTA$ ve RP kazandıracak. Slasher’ın standart versiyonları da Ekim ayı boyunca mevcut olacak.

GTA Online’a bu ay gelecek modların takvimi

Rockstar Games bu ay Cadılar Bayramı temalı sınırlı süreli modlar ile karşımıza çıkacak. Bu modların yayın takvimi planı şu şekilde açıklandı:

2-8 Ekim: Beast ve Slasher

9-15 Ekim: Judgement Day

16-22 Ekim: Slasher (Ramius Denizaltısı)

23-29 Ekim: Condemned

30 Ekim – 5 Kasım: Slasher (Ramius Denizaltısı dahil)

GTA Online, Ekim ayında gökyüzünde UFO’ların belirmesi ve uzaylılara dair kanıt bulmak için görevlerin tamamlanması gibi bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca haritada ekstra GTA$ kazanmak için Jack O’ Lantern toplayabilirsiniz.

GTA+ aboneleri 9 Ekim’den itibaren Cadılar Bayramı temalı ödüller kazanabilecek. Fakat bu ödüllerin ne olacağı henüz açıklanmadı.

Son olarak Rockstar Games son zamanlarda GTA Online için yaş doğrulama sistemi üzerinde çalışıyor.