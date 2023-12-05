Rockstar Games duyurdu: Resmi GTA 6 fragmanı yayınlandı

Dünyaca ünlü oyun şirketi Rockstar Games uzun bir süredir Grand Theft Auto (GTA) serisine eklenecek yeni oyunla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz haftalarda şirket, ilk GTA 6 fragmanı için 5 Aralık tarihini işaret etmiş ve hayranlarını oldukça sabırsızlandırmıştı. Merakla beklenen Grand Theft Auto VI fragmanı nihayet dünya çapında yayınlanarak tüm gözleri üzerine çevirdi.

Normal şartlarda Rockstar Games, ilk GTA 6 fragmanı ile bugün öğle saatlerinde hayranlarıyla buluşmayı planlıyordu. Ancak ne yazık ki meydana gelen bazı sızıntılar, fragmanın erken saatlere çekilmesine sebep oldu. Yaklaşık 1 dakika 30 saniye uzunluğundaki tanıtım görüntüsü, GTA 6’dan neler bekleyebileceğimize dair pek çok önemli ipucu gösterdi.

1,5 dakikalık GTA 6 fragmanı büyük ilgi topladı

En son 2013 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto V oyunu ile gelen Rockstar ekibi, şimdi 10 yıllık aradan sonra nihayet serinin yeni oyunuyla piyasada boy göstermeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar hakkında pek çok sızıntı haberi gündeme gelen oyun, uzun süre boyunca devam eden meraklı bir bekleyiş sürecinin ardından gün yüzüne çıkıyor.

Fragmanda karşımıza çıkan müzikler şimdiden yoğun bir ilgi toplamaya başladı. Öte yandan GTA 6 görselleri de yoğun bir dikkat yarattı. Oyunun Vice City kentinde geçeceği bilinirken, elbette ki bu haritanın gerçek hayattaki Miami ile oldukça benzerliğe sahip olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

GTA VI ile seriye ilk kez bir kadın ana karakter geliyor

Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntı iddiaları, yeni GTA oyunu ile birlikte seride karşımıza ilk kez bir kadın ana karakter çıkacağına işaret ediyordu. Son GTA oyunu olan Grand Theft Auto V’te seride ilk defa oyunculara birden fazla karakter yönetme şansı verilmişti. GTA 6’da ise bir başka ilke imza atılarak, oyuna ilk kadın ana karakterin geleceği resmi olarak bu fragman videosunda doğrulanmış oldu.

Fragmanın açılış sahnesinde, polisler tarafından gözaltına alınan kadın ana karakter Lucia dikkatlerden kaçmadı. Latin Amerika kökenli bu kahraman, Jason adlı bir karakterle birlikte gelecek. Bu iki karakter, ünlü suç ikilisi olan Bonny & Clyde adlı suçluları temsil ediyor.

Etkileyici bir Vice City atmosferine ev sahipliği yapan yeni GTA 6 fragmanı ile beraber oyunda yer alacak gece kulüpleri, lüks arabalar ve bolca aksiyonun yer aldığı sıra dışı bir gece hayatı gözler önüne seriliyor. Öte yandan fragmanda tehlikeli bir timsah, polis kovalamacası ve bunun gibi aksiyonla dolu bazı sahnelerin ipuçları veriliyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA VI çıkış tarihi

Rockstar Games’in yayınladığı fragman videosunun son bölümünde GTA 6’nın çıkış tarihi ile ilgili olarak 2025 yılına işaret ediliyor. Şirketin resmi basın açıklamasına göre oyun, 2025’te PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek. Fakat oyunun PC platformunda ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmıyor.

Küçük bir hatırlatmak yapmak gerekirse 2013 yılında ilk olarak konsol cihazları için piyasaya sürülen GTA 5, yaklaşık bir yıl sonra ise PC platformunda yayınlanmıştı. Şirket şimdi benzer bir taktiği GTA 6’da da uygulamak istiyor olabilir.

Rockstar Games tarafından yayınlanan ilk GTA 6 fragmanı için aşağıdaki 1,5 dakika uzunluğundaki videoyu izleyebilirsiniz: