Android 16 QPR2 Beta 3.3 güncellemesi yayınlandı

Google, Android 16 QPR2'nin Beta 3.3 sürümünü Pixel telefonlar için resmen yayınladı.

Yeni güncellemenin ana odağı, önceki sürümlerde bildirilen kararsızlıkları ve hataları gidermek olarak vurguluyor.

Yazılım, özellikle de kilit ekranında yaşanan donma sorunu gibi kritik hataları çözüyor.

Güncelleme ayrıca Ekim 2025 güvenlik yamasını da içeriyor.

Teknoloji devi Google, Pixel serisi akıllı telefonlar için Android 16 QPR2 güncellemesinin Beta 3.3 sürümünü resmi olarak kullanıma sunmaya başladı. Bu yeni güncelleme, Ekim 2025 güvenlik düzeltme ekini sunmanın yanı sıra ayrıca önceki sürümlerde bildirilen hataların düzeltilmesi ve kararlılık açısından önemli bir ilerlemenin sinyalini veriyor.

9to5Google’ın haberine göre yayınlanan güncelleme Pixel 6, 6 Pro ve 6a modelleri için BP41.250916.015 olarak işaretleniyor. Uyumlu diğer cihazlar için BP41.250916.015.A1 kodu altında geliyor. İşte yeni güncellemeyle alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Google’ın yeni Beta güncellemesi hata düzeltmelerine odaklanıyor

Beta 3.3 güncellemesinin ana odağı, 457527675 hata numarası olarak tanımlanan kilit ekranı donması gibi kararsızlıkları çözmek olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık yazılım bakımıyla birlikte sunulması, daha geniş sürümden önce kritik bir güncelleme olmasını sağlıyor.

Sunulan önceki sürümler, başlatma sorunlarını çözmüş ve sistem kararlılığını iyileştirmişti. Fakat QPR2’nin büyük güncellemeden önce bir tür “son düzeltme” olarak ele alındığı düşünüldüğünde, yeni sürüm Aralık ayında daha güçlü ve kararlı bir sistemin yolunu açıyor.

Bu sürümde yeni özelliklere dair resmi bir duyuru olmasa da Beta 3.3’ün gerçek çekiciliğinin arka planda performans optimizasyonunda, kalıcı hataların giderilmesinde ve nihai sürüme hazırlıkta yattığını gösteriyor.

Google Beta sürümlerinde yaygın olduğu gibi test programına kayıtlı kullanıcılar güncellemeyi otomatik olarak alacak. Fakat diğer kullanıcıların “Ayarlar > Sistem > Sistem güncelleme” panelini kontrol etmeleri öneriliyor.