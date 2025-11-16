Google Gemini görsel referans desteğiyle video oluşturmayı kolaylaştırıyor

Reklam

Google, Gemini uygulamasına Veo video üretimini iyileştirmek için "Görsel İçerikler" (Visual Ingredients) özelliğini duyurdu.

Kullanıcılar artık oluşturmak istedikleri videolara karakter, nesne ya da sanatsal stil eklemek için üç farklı görsel yükleme şansına sahip olacak.

Bu yeni yöntem ile birlikte uzun ve karmaşık metin komutlarına gerek kalmadan daha tutarlı videolar üretmek mümkün hale gelecek.

Çok yakında herkese açılacak bu yenilik, şimdilik sadece Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri için yayınlandı.

Gemini ile video oluşturma süreci artık hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor. Teknoloji devi Google, bu aşamayı daha sezgisel ve başarılı hale getirmeye odaklanan yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Şirket, video üretmeden önce yapay zekaya görsel referans eklemenize olanak sağlıyor.

Şimdiye kadar video oluşturma işleminde karmaşık sonuçlar genellikle uzun ve ayrıntılı komutlar gerektiriyordu. Fakat artık bu yeni özellik ile birlikte iş akışı kökten basitleşiyor. Galerinizde yer alan fotoğrafları referans olarak sohbet robotuna yükleyerek, daha kaliteli ve beklentilerinizi karşılayan sonuçlara ulaşmanıza imkan tanınıyor.

Veo artık daha tutarlı videolar üretecek

Kullanıcılar artık uygulamanın yerleşik video oluşturma modeli olan Veo’ya rehberlik etmesi için üç adede kadar referans görseli yükleyebiliyor. Bu sayede komut istemine karakterler, nesneler, sanat stilleri ya da ayarlar gibi belirli öğeler eklemenize olanak sağlanıyor.

9to5Google’a göre Gemini’a gelen yeni özelliğin en büyük avantajı, karakter tutarlılığı olarak vurgulanıyor. Veo, ekleyeceğiniz referans görseller sayesinde farklı sahnelerde öznelerin görünümünü daha da tutarlı bir hale getiriyor. Böylelikle farklı AI görüntüleri arasında süreklilik yakalanıyor.

Bunun yanı sıra Veo’ya gelen bir diğer önemli yenilik, stil aktarımı oluyor. Kullanıcılar artık yüklenen görüntülerden doğrudan alınan dokuları, aydınlatmayı ve sanatsal ayarları video sekanslarına uygulayarak tek tip ve özelleştirilmiş bir estetik elde edebiliyor.

Google tarafından konuya ilişkin paylaşılan örnek görüntüde, yüklenen üç resimdeki karakterler sahneye ekleniyor ve komutta belirtildiği gibi hareket ediyor. Bu da resimlerle metin talimatları arasındaki entegrasyonun etkinliğini gösteriyor. Bu kombinasyon, karmaşık açıklamaları daha basit bir yaklaşımla değiştirerek yanlış anlaşılma riskini azaltıyor ve sonuçların kalitesini artırıyor.

Şu anda yayında olan güncellemenin önümüzdeki hafta Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri için tamamen kullanıma sunulması bekleniyor. Yani söz konusu özelliğin şimdilik yalnızca premium kullanıcılara özel olduğunu eklemekte fayda var.