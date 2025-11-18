Android 17’nin “tatlı” kod adı belli oldu

Reklam

Google, Android sürümlerine tatlı isim verme geleneğini devam ettiriyor.

Şirket, Android 17 işletim sistemi için "Cinnamon Bun" (Tarçınlı Çörek) kod adını seçti.

Android 17'nin resmi olarak 2026'da piyasaya çıkması bekleniyor.

Google, Android 17 işletim sisteminin geliştirme sürecine hız kesmeden devam ediyor. Fakat güncelleme ile birlikte gelecek yeni özellikler hakkında henüz pek fazla detay mevcut değil. Yine de ortaya çıkan son raporlar, güncellemeyle alakalı merak edilen eğlenceli bir detayı gözler önüne seriyor.

Android 17’nin dahili kod adının Cinnamon Bun (Tarçınlı Çörek) olduğu uzun süredir kulislerde dolaşıyordu. Fakat bu konuda henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Ortaya çıkan son bulgular ise bu iddiaları doğruladı.

Google tatlı ismi geleneğini sürdürüyor

Sistemin önizleme sürümü özellikle de gelecek özellikleri test etmek için tasarlanan Android Canary 2511 derlemesi analiz edilirken, Cinnamon Bun’ın ilk kez kaynak kodunda kamuoyuna açıklandığı görüldü.

Platformun android.os.Build bölümünde Cinnamon Bun adı geçerli bir Android sürümü olarak listeleniyor. Ayrıca Tarçınlı Çörek isminin 10000’lik bir sayısal kodu da olduğu ortaya çıktı. Bu sayı, her Android sürümü için benzersiz bir tanımlama numarası olan API seviyesini temsil ediyor.

Google, geliştiricilerin uygulamalarını farklı Android sürümlerine kolayca uyarlayabilmeleri için API seviyelerini kullanarak sistemde yeni özellikler ve değişiklikler tanımlıyor.

Normalde API seviyesi her büyük sürümden sonra sırayla artıyor. Android 16’nın değeri 36 olduğundan, Android 17’nin değerinin de 37 olacağı tahmin ediliyor.

Bu adım yalnızca platform kararlılık seviyesine ulaşıldıktan sonra, yani tüm API’ler ve sistem davranışları nihai ve değişmeden kaldığında gerçekleşiyor. O zamana kadar geliştirici sürümlerinde, devam eden sistemin geliştirme sürümünü gösteren sihirli sayı 10000 kullanılıyor.

Geçmiş Android sürümleri ve kod adları

Tarçınlı Çörek, yani Cinnamon Bun, Android 17 için doğrulanmış kod adı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Google artık bu tatlı adlarını resmi olarak kamuoyuyla paylaşmıyor.

Şirket, 2018’deki Android 9 Pie sürümünden sonra bu alışkanlığını sona erdirdi. Dolayısıyla bu gelişme, daha çok sahne arkası gelişmelerini takip eden ve bu tür detayları seven kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Bu yıl yayınlanan Android 16’nın kod adının Baklava olduğunu da belirtmekte fayda var. Geçmişten bu yana Android işletim sistemi sürümlerinin tatlı kod isimleri şu şekilde sıralanıyor:

Android 1.5: Cupcake

Android 1.6: Donut

Android 2.0 – 2.1: Eclair (Ekler)

Android 2.2: Froyo (Dondurulmuş yoğurt)

Android 2.3: Gingerbread (Zencefilli kurabiye)

Android 3.0 – 3.2: Honeycomb (Petek balı)

Android 4.0: Ice Cream Sandwich (Dondurmalı sandviç)

Android 4.1 – 4.3: Jelly Bean (Jelibon)

Android 4.4: KitKat

Android 5.0 – 5.1: Lollipop (Lolipop)

Android 6.0: Marshmallow

Android 7.0 – 7.1: Nougat

Android 8.0 – 8.1: Oreo

Android 9: Pie (Turta)

Android 10 (Q): Quince Tart (Ayvalı Turta)

Android 11 (R): Red Velvet Cake

Android 12 (S): Snow Cone

Android 13 (T): Tiramisu

Android 14 (U): Upside Down Cake

Android 15 (V): Vanilla Ice Cream (Vanilyalı dondurma)

Android 16 (W): Baklava

Baklava Android 17 (C): Cinnamon Bun (Tarçınlı Çörek)