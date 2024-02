OpenAI’dan metinleri videoya dönüştüren yapay zeka: Sora

ChatGPT ve DALL-E gibi teknolojilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Sam Altman önderliğindeki yapay zeka şirketi OpenAI, metinleri videoya dönüştürme yeteneğine sahip olan devrimsel AI aracı Sora ile karşımıza çıktı. Yaklaşık bir dakika içinde girilen metin komutlarından etkileyici videolar üreten hizmet, kısa sürede büyük bir ilgi topladı.

Yapay zeka alanında yeni bir dönüm noktasına işaret eden OpenAI hizmeti, video prodüksiyon çalışanlarını korkutacak; reklam, sinema ve eğitim gibi alanlarda yeni bir çağ bağlatmayı vadeden Sora’nın tüm merak edilen detaylarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar bu teknolojinin ayrıcalıklı noktalarından övgüyle bahsederken, bazıları ise teknolojinin geldiği noktaya ilişkin korku ve endişelerini dile getirdi.

Sora 1 dakikalık videolar oluşturuyor

Şu anda piyasada mevcut olan yapay zeka video oluşturma araçları genellikle yaklaşık 5 ila 10 saniye arasında içerik üretimi gerçekleştiriyor. Fakat Sora’nın kabiliyeti, 1 dakikaya kadar son derece gerçekçi sahneler oluşturmaya yardımcı oluyor. Birden fazla karakterin yer alabileceği bu videolarda ayrıca detaylar konusunda da epey hassas bir yaklaşım sergileniyor.

Sora yapay zekası ile ilgili endişeler ise deepfake gibi etkenlerden kaynaklanıyor. Fakat bu noktada kullanıcılar için güven veren OpenAI, Sora’nın gelişmiş güvenlik önlemleriyle güçlendirildiğini vurguluyor. Şirket, videoların orijinalliğini ortaya koymak ve sahte içeriklerin yayılmasını engellemek adına videolar üzerinde şifreli bir mühre yer veriyor.

OpenAI, Sora’nın her karesinde güvenli bir görüntü oluşturmasını desteklemek adına ChatGPT’de yer alan filtre özelliğine benzer bir teknolojiden yararlanacak. Etik anlamda büyük bir dikkatle hareket ettiklerini vurgulayan AI şirketi, bu aracın kötüye kullanılmasına karşı sıkı tedbirler aldıklarını aktardı.

OpenAI, Sora video örneklerini paylaştı

OpenAI, Sora ile metinden 1 dakikalık video oluşturma örnekleri paylaştı. Videoların yanı sıra komut istemlerini de paylaşan şirket, ortaya çıkan sonuçlarla beraber büyük bir dikkat yarattı.

Komut istemi: “Güzel, karlı Tokyo şehri hareketli. Kamera, güzel karlı havanın tadını çıkaran ve yakındaki tezgahlarda alışveriş yapan birkaç kişiyi takip ederek şehrin hareketli caddesinde ilerliyor. Muhteşem sakura yaprakları kar taneleriyle birlikte rüzgarda uçuyor.”

Introducing Sora, our text-to-video model. Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Komut istemi: “Birkaç dev mamut, karlı bir çayır boyunca yürüyerek yaklaşıyor, uzun yünlü kürkleri yürürken rüzgarda hafifçe uçuşuyor, karla kaplı ağaçlar ve uzaktaki dramatik karla kaplı dağlar, incecik bulutlarla birlikte öğleden sonra ışığı ve tepelerde güneş var. Mesafe sıcak bir parıltı yaratıyor, alçak kamera görüntüsü büyük tüylü canlıları güzel fotoğraf ve alan derinliğiyle yakalıyor.”

Prompt: “Several giant wooly mammoths approach treading through a snowy meadow, their long wooly fur lightly blows in the wind as they walk, snow covered trees and dramatic snow capped mountains in the distance, mid afternoon light with wispy clouds and a sun high in the distance… pic.twitter.com/Um5CWI18nS — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Komut istemi: “Kırmızı yünlü örme motosiklet kaskı takan 30 yaşındaki uzay adamının maceraları. Mavi gökyüzünü, tuzlu çölü, sinema tarzını, 35mm filme çekilmiş, canlı renkleri içeren bir film fragmanı.”

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Komut istemi: “Animasyon sahnesinde, eriyen kırmızı bir mumun yanında diz çökmüş kısa tüylü bir canavarın yakın çekimi yer alıyor. Sanat stili 3 boyutlu ve gerçekçi olup, aydınlatma ve dokuya odaklanılmıştır. Canavar aleve geniş gözlerle ve açık ağızla bakarken, resmin havası merak dolu. Duruşu ve ifadesi, sanki etrafındaki dünyayı ilk kez keşfediyormuşçasına bir masumiyet ve şakacılık duygusu taşıyor. Sıcak renklerin ve dramatik aydınlatmanın kullanımı görüntünün rahat atmosferini daha da güçlendiriyor.”

Prompt: “Animated scene features a close-up of a short fluffy monster kneeling beside a melting red candle. the art style is 3d and realistic, with a focus on lighting and texture. the mood of the painting is one of wonder and curiosity, as the monster gazes at the flame with… pic.twitter.com/aLMgJPI0y6 — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Peki ya siz OpenAI’nin Sora yapay zeka teknolojisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın!

Bu içeriğimize de göz atmayı unutmayın: En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları