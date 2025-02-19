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    Haberler Yapay Zeka

    Google’ın Circle to Search özelliği iPhone’lara nihayet geliyor

    Google tarafından geliştirilen Circle to Search yapay zeka arama özelliği nihayet iPhone cihazlarına geliyor.
    iPhone için Circle to Search özelliği
    Görsel: Google
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    • Google'ın yapay zeka odaklı pratik arama özelliği nihayet iPhone kullanıcılarıyla buluşuyor.
    • Circle to Search işlevi artık iOS cihazlarda da kullanılabilecek.
    • iOS için Google Lens'e gelen yeni güncelleme bu hafta dünya genelinde kullanıcıların erişimine sunulacak.

    iOS için Google Lens uygulaması bilgi arama şeklinizi kökten değiştiriyor. Görsel arama deneyimi çok daha basit ve bilgilendirici hale geliyor. Uygulamaya gelen yeni güncelleme, yapay zeka sayesinde sonuçların verimliliğini ve doğruluğunu artırarak, doğrudan ekranda görünenlerden arama yapmayı sağlayan yenilikçi bir yol sunuyor.

    Google Lens, aramaları başlatmak için görselleri kullanmanıza olanak tanıyor. Binlerce kişi her gün bu güçlü görsel arama motorunu kullanıyor. Her ay 20 milyardan fazla görsel arama gerçekleştiriliyor. Teknoloji devi Google da nihayet iPhone sahipleri için kullanıcı deneyimine odaklanarak Circle to Search özelliğini iOS evrenine taşıyor.

    Circle to Search artık iPhone cihazlarında mevcut

    Google’ın aktardığı bilgilere göre Lens kullanarak ekrandaki metin, resim veya video klipleri gibi öğeleri seçip hemen arama başlatmaya olanak tanıyan bir özellik tanıtıldı. Bu yeni işlev hem Chrome hem de iOS için Google uygulamasında kullanıcılarla buluştu.

    Circle to Search özelliğini kullanmak için basit bir dokunuşla aradığınız öğeyi seçilebilir, vurgulanabilir veya yalnızca karalayarak arama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Chrome’da yeni özellik üç nokta menüsünden “Google Lens ile arama ekranı” seçeneği seçilerek özellik aktif hale getiriliyor. Ayrıca çok yakında adres çubuğunda özel bir Lens simgesi görünecek ve bu sayede erişim daha da kolaylaşacak.

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    iOS için Google uygulamasında bu özelliğe, “Bu ekranda ara” seçeneği seçilerek üç nokta menüsünden erişilebiliyor. Bu yeni özelliğin bu hafta sonuna doğru hem Chrome hem de iOS’taki Google uygulaması için dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor. Henüz Türkiye’de bu yenilikle karşılaşmadıysanız kısa bir süre daha beklemeniz gerekebilir.

    Google Lens yapay zeka odaklı iyileştirmeler aldı

    Google, Lens’in arkasındaki yapay zekayı güçlendirdi. Google Lens’in önceki sürümü, yaygın nesneleri tanımlamak için geniş bir veritabanından yararlanıyordu. Yeni yapay zeka, Lens’in daha spesifik ve daha az sıklıktaki görüntüleri analiz edebilmesine olanak tanıyor.

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    Örneğin orijinal tasarıma sahip bir arabanın fotoğrafını çektiğinizde Google Lens, yapay zekasını kullanarak aracın detaylı bir tanımını sunuyor. Hatta daha ileri çalışmalar için faydalı kaynaklar bile öneriyor.

    İlk kez geçen yıl Galaxy S24 serisiyle birlikte hayatımıza giren Circle to Search özelliği sonraki süreçte Google Pixel ailesine de ulaştı. Ses desteği gibi çeşitli iyileştirmelerle güçlendirilen yapay zeka arama özelliği Honor, Motorola ve Nothing Phone gibi markalardan sonra şimdi nihayet iPhone’larda da kullanıcıların erişimine sunulmuş oldu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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