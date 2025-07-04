WhatsApp haftaya Gemini yapay zeka entegrasyonu sunmaya başlıyor

WhatsApp, 7 Temmuz'dan itibaren Gemini yapay zeka entegrasyonuna sahip olacak.

Google'ın yapay zeka aracı, Meta'nın sosyal ağında pratik bir deneyime kapı aralayacak.

Teknoloji devi Google belirli Gemini kullanıcılarına 7 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yapay zeka asistanının WhatsApp gibi Android uygulamalarıyla entegre edilmesine olanak tanıyacak bir yenilik sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlar, yeni özelliğin kişisel ayarlarda Gemini Uygulama Etkinliği seçeneğinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar için etkinleştirileceğini belirtiyor.

Otomatik güncelleme, Google Gemini yapay zekasının cihaza yüklenen üçüncü taraf uygulamalarla etkileşim kurma biçimlerini değiştirerek, son kullanıcılar tarafından izin yönetimi ve kişisel verilerin kontrolü konusunda kaygıları artırıyor. Uygulama politikası, AI hizmetlerinin dijital yapı ile yapısal olarak birbirine bağlanmasına yönelik bir vizyonu bünyesinde barındırıyor.

Bu yeni özelliği etkin tutmayı seçen kullanıcılar için Gemini, uyumlu uygulamalar aracılığıyla mesaj gönderme veya arama başlatma gibi doğrudan eylemleri gerçekleştirme yeteneği kazanacak. Zaten çevrimiçi olarak mevcut olan resmi bir destek sayfası, bu yeni entegrasyonların nasıl kullanılacağını açıklıyor.

Aynı sayfa ayrıca iki uygulama bağlı olsa bile yapay zekanın WhatsApp içinde gerçekleştiremeyeceği işlemleri de açıklıyor. Gemini yapay zeka asistanının operasyonel sınırları tam olarak izlendi. Fakat bazı istisnaların varlığı, verileri üzerinde tam egemenlik isteyen kullanıcıdan maksimum dikkat gerektiriyor.

Gizlilik endişelerine cevap geldi

Google, Gemini’nin WhatsApp mesajlarını okuyamayacağını veya özetleyemeyeceğini açıkça belirtiyor. Asistan ayrıca konuşmalar içinde resim, GIF, ses veya video dosyaları gibi medya ekleyemeyecek, okuyamayacak veya oynatamayacak. Aynı şekilde WhatsApp’tan gelen bildirimleri okuyamayacak veya yanıtlayamayacak.

Fakat bu güvencelerin hemen ardından şirket önemli bir ayrıntı ekliyor. Google Gemini uygulaması, belirli WhatsApp uzantısı Gemini içinde devre dışı bırakılmış olsa bile bu eylemlerin bazılarını Google Asistan veya Yardımcı Programlar uygulamasının yardımıyla destekleyebilir. Bu durum da gizliliği yönetmede bir karmaşıklık yaratan bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Bu özellik nasıl devre dışı bırakılır?

Kullanıcılar Gemini uygulama menüsüne gidebilir, “Profil > Uygulamalar” sayfalarını seçebilir ve oradan istedikleri bireysel uygulama uzantılarını devre dışı bırakabilir.

Ayrıca “Gemini > Profil > Gemini Uygulama Etkinliği > Devre Dışı Bırak” sayfalarına giderek tüm Gemini Uygulama Etkinliğini devre dışı bırakma seçeneği de mevcut.

Fakat bu ikinci seçeneğin güncelleme yayına girdikten sonra WhatsApp’a erişimi engellemek için yeterli olmayabileceği belirtiliyor. Etkinlik seçeneği devre dışı bırakılsa bile Google etkinlik verilerini 72 saate kadar saklayabilir.

Kullanıcılara sunulacak olan yeni güncelleme, Meta’nın yapay zekasını WhatsApp’a açık bir devre dışı bırakma seçeneği olmadan uygulamasına benzer şekilde daha büyük bir eğilimin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Bu özelliğin Google Gemini’ye sunulması, uygulama içinde açıkça ve görünür bir şekilde iletilmediği sürece çoğu kişi tarafından fark edilmeyebilir.