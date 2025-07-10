Android 16 alacak ilk Xiaomi telefonlar belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Google ve Samsung’dan bile önce iki amiral gemisi telefonu için Android 16 işletim sistemini yayınlayarak öncü olmayı başardı. Kullanıcılara sunulan bu yeni güncelleme, markanın hızlı güncelleme konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Ayrıca markayı Android ekosisteminde rakiplerinin önüne taşıyor.

İşletim sisteminin yeni sürümü markanın en gelişmiş ürün portföyünün bir parçası olan Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerine geçtiğimiz günlerde sunulmaya başlandı. Yayınlanan güncelleme artık cihazların global sürümlerine kademeli olarak dağıtılıyor. Çok yakında Türkiye’de de kullanıcıların güncellemeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 2.3 yayınlandı

Android 16 işletim sisteminin kararlı sürümü ilk etapta Xiaomi’nin Beta test programına katılan kullanıcılara sunulmaya başlandı. Kurulum kablosuz (OTA) üzerinden yapılıyor. Yani işletim sistemi telefonunuzda düzenli bir güncelleme olarak görünüyor.

Google’ın yeni Android 16 işletim sistemi daha çok kararlılığa ve optimizasyona odaklanıyor. Güncellemeyle birlikte gelen başlıca iyileştirmeler arasında daha uzun pil ömrü, gelişmiş güvenlik seçenekleri, daha iyi grafik performansı ve daha düşük gecikme süresi yer alıyor.

Xiaomi kullanıcıları yeni güncellemeyi alıp almadıklarını hızlıca kontrol edebilir. Bunun için “Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemesi” adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Güncelleme henüz yayınlanmadıysa bir süre daha beklemeniz gerekecek. Şirket muhtemelen bu hafta yeni güncellemeyi Türkiye’ye de ulaştıracak.

Yakında diğer Xiaomi telefonlar da Android 16’ya ulaşacak

Xiaomi, Android 16’yı alacak modellerin tam listesini henüz yayınlamadı. Fakat tahminlere göre şirket Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13/13 Pro, Redmi Note 13 Pro+ ve son HyperOS güncellemesine sahip olan telefonların yakında bu yazılıma da ulaşması bekleniyor.

Bu hamleyle birlikte Xiaomi rakiplerinden önce en son sistemi sunarak rekabet avantajını kullanıyor. Şirket küresel güncellemelerde öncü olma stratejisini güçlendiriyor.