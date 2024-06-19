Google, Circle to Search özelliğine ses desteği kazandırıyor

Teknoloji devi Google tarafından bu yılın Ocak ayında duyurulan Circle to Search özelliği çok yakında ilgi çekici bir yeniliğe ev sahipliği yapacak. İlk olarak amiral gemisi Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinde yer almaya başlayan bu özellik, daha sonrasında Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde de karşımıza çıktı. Yakında daha fazla Android telefonda yer alması beklenen Circle to Search işlevinin çok yakında ses desteği alacağı öğrenildi.

Ortaya çıkan bilgilere göre Google’ın hayat kolaylaştıran arama özelliği yakında daha pratik bir deneyim sunacak bir ses entegrasyonuyla çalışacak. Android Authorty’nin aktardığı bilgilere göre Google uygulamasının v15.24.28.29 beta sürümünde sesli arama düğmesine referans veren bir kod satırı keşfedildi. Şu anda sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edilen yenilik, muhtemelen ilerleyen haftalarda gelecek bir güncellemeyle birlikte uygulamanın kararlı sürümüne taşınacak.

Circle to Search ses desteğiyle Shazam’a rakip olabilir

Beta sürümünden alınan ekran görüntülerine göre Circle to Search ses desteğiyle birlikte daha konforlu bir deneyim sağlayacak. Çok yakında uyumlu Android cihazlarda kullanıma sunulacak olan ses desteği aşağıda bulunan görüntülerde yer aldığı gibi karşımıza çıkacak:

Bu yılın başlarında kullanıcılara sunulan Circle to Search özelliği, kullanıcıların bir daire içinde vurguladığı nesneleri pratik şekilde aramalarına yardımcı oluyor. Yalnızca basit bir parmak hareketiyle çalışan bu işlevde ses desteğinin tam olarak ne işe yarayacağı ise şimdilik akıllarda soru işareti olarak kalıyor.

Bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre bu yenilik, Google’ın popüler özelliğine entegre çalışarak sesleri ve hatta şarkıları tanımlama gibi konularda kullanıcılara kolaylık sağlayacak. Yani yeni özellik bir bakıma Shazam uygulamasının rolünü üstlenecek.

Şu anda yalnızca Samsung Galaxy S24 ve Google Pixel 8 serisi akıllı telefon modellerinde yer alan Circle to Search özelliği büyük olasılıkla Android 15 işletim sistemi ile birlikte daha fazla cihazda karşımıza çıkacak. Kullanıcıların ürün satın almaktan kelime aramaya, konum keşfetmekten seçenekleri karşılaştırmaya ve hatta “Bu neden böyle?” ya da “Bu niye bu kadar popüler?” gibi daha spesifik sorularda yanıt almalarına yardımcı olan özellik beğeniyle kullanılıyor.