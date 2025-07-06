Google, Android için Temmuz ayı güncellemesini yayınladı

Google, Pixel cihazlar için Temmuz 2025 güvenlik güncellemesini yayınladı.

Sunulan paket kapsamında özellikle de Android Auto gibi uygulamalarda daha akıcı görseller ve Wi-Fi bağlantı stabilitesini artıracak yenilikler yer alıyor.

Güncellemenin Android 10+ kullanıcıları için kritik güvenlik özellikleri içerdiğini de ekleyelim.

Teknoloji devi Google, Temmuz 2025 Android güncellemesi ile karşımıza çıktı. Pixel serisi akıllı telefon ailesi için gelen yeni güncellemede daha çok grafik ve Wi-Fi performansında çeşitli iyileştirmelere odaklanılıyor.

Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme tüm Android 10 ve üzeri cihazlarda güvenlik için önemli yamalar sunuyor. Bununla birlikte kullanıcılar hem görsel deneyimi hem de bağlantı stabilitesini artırıyor.

Güncelleme uyumlu Pixel cihazlarına dağıtılıyor

Google, Android için Temmuz güncellemesini resmen dağıtmaya başladı. Şirket resmi internet sitesinde güncellemeye ilişkin detayları yayınladı. Bazı iyileştirmeler son kullanıcılar için, diğerleri ise geliştiriciler için tasarlanmış gibi görünüyor.

Temmuz güncellemesinin Android System Intelligence (V.31 / B.9) uygulamasına yeniden düzenleme ve hata düzeltmeleri getirmesi bekleniyor. Bu da Live Caption, Now Playing ve Smart Reply gibi özellikleri destekliyor. Private Compute Services (V.31 / B.9) uygulaması ayrıca dahili altyapısında ve bakımında değişiklikler görecek.

Güncelleme ayrıca Android Auto ve Wi-Fi’da iyileştirmeler getiriyor. Android Auto daha akıcı, daha duyarlı bir kullanıcı arayüzü, Google Asistaan ile entegrasyon (Waze, WhatsApp, oynatma için ses kontrolü) ve daha kararlı Bluetooth ve USB bağlantıları elde ediyor.

Wi-Fi iyileştirmeleri arasında daha az rastgele bağlantı kesilmesi, Wi-Fi etkin noktaları arasında daha iyi sorunsuz geçiş ve WPA3 protokolündeki güvenlik açıkları için düzeltmeler yer alıyor. Ayrıca Android cihazların Wi-Fi/Bluetooth iletimi sırasında pilinin optimizasyonundan ve bazı akıllı telefon modellerinin kamera çökmelerinin de çözüldüğü vurgulanıyor.

Android Temmuz 2025 güvenlik güncellemesi Google’ın Pixel cihazları için kullanılabilir hale geldi. Güncellemenin kademeli olarak dağıtıldığı biliniyor. Diğer markaların Android cihazları için yazılımın ne zaman yayınlanacağı ise belirli üreticiye bağlı olacak.