Circle to Search, Nothing Phone modellerine geliyor

Nothing, Google'ın geliştirdiği Circle to Search özelliğini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Yapay zeka tabanlı arama işlevi; Google, Samsung, Honor ve Motorola'dan sonra nihayet Nothing tarafından da benimseniyor.

Bu özelliği şu anda üç Nothing telefon modelinin desteklediği vurgulanıyor.

Ürettiği sıra dışı tasarıma ve işlevsel özelliklere sahip akıllı telefon modelleri ile adından sıkça söz ettiren Nothing markası yeni sürprizlerle karşımıza çıkıyor. Şirket, kullanıcıları deneyimini daha da basit bir hale getirmeye odaklanan yeniliklere odaklanmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Nothing, Google tarafından geliştirilen ve ilk olarak Samsung Galaxy S24 serisi modellerinde karşımıza çıkan Circle to Search özelliğini kendi cihazlarına getiriyor.

Yapay zeka odaklı pratik arama özelliği Circle to Search, çok yakında Nothing’in akıllı telefon modellerinde de yer almaya başlayacak. Son derece işlevsel bir araç olarak kullanıcı deneyimini artıracak olan bu yenilik, markanın birkaç telefonunda kullanıcıların erişimine sunulacak.

Bilindiği üzere bu özellik şu anda Google ve Samsung’un yanı sıra Motorola ve Honor gibi Android telefon üreticileri tarafından da kullanılıyor. Çok yakında bu markaların arasına Nothing’in de eklenmesi bekleniyor.

Circle to Search üç Nothing modelinde kullanıcılarla buluşuyor

Nothing resmi topluluk forumundan paylaşılan bilgilere göre eş zamanlı olarak yeni Android 15 işletim sistemine yapılan güncelleme sayesinde Circle to Search özelliğini Nothing Phone (2), Nothing Phone (2a) ve Nothing Phone (2a) Plus modellerine geldiğini resmi olarak duyurdu.

Google’ın yapay zeka arama özelliği, şu anda Android 15 işletim sistemini temel alan Nothing OS 3.0 yazılımına sahip olan tüm modellerde çalışıyor. İlgi çeken yeni güncelleme, Android 15’in optimizasyonlarını ve yeni işlevlerini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda yenilenen kullanıcı arayüzü ve pratik Circle to Search işleviyle marka, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Şirket, Nothing Phone (2) ve Nothing Phone (2a) için kararlı sürümü yayınlayarak geniş bir kullanıcı tabanının hemen kullanımına sundu. Ancak Nothing Phone (2a) Plus için güncelleme şu anda Beta aşamasında. Seçilmiş bir kullanıcı grubunun yeni özellikleri önizlemesine ve yazılımın iyileştirilmesine katkıda bulunmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar menüsünde aşağıdaki yapı numaralarını kontrol ederek güncellemeyi ve sürümünü kontrol edebilir:

Nothing Phone (2): Pong-V3.0-241207-0124

Pong-V3.0-241207-0124 Nothing Phone (2a): Pacman-V3.0-241210-2057

Pacman-V3.0-241210-2057 Nothing Phone (2a) Plus: PacmanPro-V3.0-241126-1448

Circle to Search ne işe yarıyor?

Google’ın yapay zeka tabanlı arama işlevi, kullanıcıların doğrudan ekranda görüntülenen içeriği hızlı ve basit bir şekilde aramasına imkan sağlıyor. Metin, görsel ya da diğer öğeleri aramak için yalnızca daire içine almanız, dokunmanız ya da vurgulamanız yeterli oluyor.