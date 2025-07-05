Samsung Galaxy S25 Edge ekran testinde “Plus” modelini geçti

Samsung Galaxy S25 Edge, DxOMark'ın ekran testinden 158 puanla ayrıldı.

Cihaz testlerde Galaxy S25 ve S25 Plus modellerini geçmeyi başardı.

Ultra ince telefon modeli, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın bir adım gerisinde kaldı.

Samsung Galaxy S25 Edge yalnızca ultra ince tasarımı ile değil, aynı zamanda güçlü performansı ve gelişmiş ekran yetenekleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Güney Koreli markanın yeni cihazı yakın zaman önce DxOMark testinden geçti.

Bu testlerden 158 puanla ayrılan ürün, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra‘nın bir adım gerisinde kaldı. Google Pixel 9 Pro ve 9 Pro XL ile aynı seviyede sınıflandırılan cihaz, Galaxy S25 ve S25 Plus modellerini geçti.

Galaxy S25 Edge ekran testi sonuçları: Olumlu ve olumsuz noktalar

Artıları Eksileri Zorlu aydınlatma koşullarında bile yüksek tepe parlaklığı ve mükemmel ekran okunabilirliği Parlaklık ayarı düşük ışık ve karanlık ortamlar için iyi optimize edilmemiştir Düşük ışık ve iç mekan ortamlarında güçlü video performansı Kazara veya istem dışı dokunuşların yetersiz şekilde ele alınması Tüm kullanım durumlarında sürekli olarak akıcı ve duyarlı dokunmatik etkileşim

Cihazın ekranının olumlu noktaları arasında web sitesinin analizinde mükemmel olarak değerlendirilen okunabilirlik performansı yer alıyor. Bu anlamda, performans daha zorlu ışık koşullarında bile övüldü. Aynı şekilde akıllı telefon düşük ışık koşullarında ve iç mekan ortamlarında da olumlu bir şekilde öne çıktı.

DxOMark tarafından test edilen tüm senaryolarda cihazın ekranının dokunmatik etkileşimlerde sürekli akıcı ve duyarlı olduğunu da belirtmekte fayda var.

Eksileri açısından, site düşük ışık durumları ve daha karanlık ortamlar için çok iyi optimize edilmemiş gibi görünen parlaklık ayarını olumsuz bir şekilde vurguladı. Ayrıca, incelemede S25 Edge’in ekranıyla kazara veya istemeden yapılan dokunuşların yetersiz şekilde ele alındığı vurgulandı.

Genel olarak, ultra ince cihazın ekranının performansı oldukça övüldü ve video kalitesi önemli bir nokta olarak vurgulandı. Bu durumda, bazı belirli yönler Ultra varyantının gösterdiği özelliklere yaklaşıyor ve ayrıca hem SDR hem de HDR formatlarında etkileyici bir parlaklık seviyesi gösteriyor.

Bir diğer önemli nokta ise ekranın rakiplerine göre aşırı parlak görünmesi… Dolayısıyla da uzun süreli kullanımlarda kullanıcıya biraz rahatsızlık verebiliyor.

Samsung Galaxy S25 Edge teknik özellikleri

Samsung’un ultra ince akıllı telefonunun teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: