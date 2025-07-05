Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Samsung Galaxy S25 Edge ekran testinde “Plus” modelini geçti

    Samsung'un ultra ince telefonu Galaxy S25 Edge, DxOMark'ın ekran testinde S25 ve S25 Plus modellerini geride bıraktı.
    Galaxy S25 Edge
    • Samsung Galaxy S25 Edge, DxOMark'ın ekran testinden 158 puanla ayrıldı.
    • Cihaz testlerde Galaxy S25 ve S25 Plus modellerini geçmeyi başardı.
    • Ultra ince telefon modeli, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın bir adım gerisinde kaldı.

    Samsung Galaxy S25 Edge yalnızca ultra ince tasarımı ile değil, aynı zamanda güçlü performansı ve gelişmiş ekran yetenekleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Güney Koreli markanın yeni cihazı yakın zaman önce DxOMark testinden geçti.

    Bu testlerden 158 puanla ayrılan ürün, amiral gemisi Galaxy S25 Ultra‘nın bir adım gerisinde kaldı. Google Pixel 9 Pro ve 9 Pro XL ile aynı seviyede sınıflandırılan cihaz, Galaxy S25 ve S25 Plus modellerini geçti.

    Galaxy S25 Edge ekran testi sonuçları: Olumlu ve olumsuz noktalar

    Artıları Eksileri
    Zorlu aydınlatma koşullarında bile yüksek tepe parlaklığı ve mükemmel ekran okunabilirliği Parlaklık ayarı düşük ışık ve karanlık ortamlar için iyi optimize edilmemiştir
    Düşük ışık ve iç mekan ortamlarında güçlü video performansı Kazara veya istem dışı dokunuşların yetersiz şekilde ele alınması
    Tüm kullanım durumlarında sürekli olarak akıcı ve duyarlı dokunmatik etkileşim

    Cihazın ekranının olumlu noktaları arasında web sitesinin analizinde mükemmel olarak değerlendirilen okunabilirlik performansı yer alıyor. Bu anlamda, performans daha zorlu ışık koşullarında bile övüldü. Aynı şekilde akıllı telefon düşük ışık koşullarında ve iç mekan ortamlarında da olumlu bir şekilde öne çıktı.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    DxOMark tarafından test edilen tüm senaryolarda cihazın ekranının dokunmatik etkileşimlerde sürekli akıcı ve duyarlı olduğunu da belirtmekte fayda var.

    Samsung Galaxy S25 Edge

    Eksileri açısından, site düşük ışık durumları ve daha karanlık ortamlar için çok iyi optimize edilmemiş gibi görünen parlaklık ayarını olumsuz bir şekilde vurguladı. Ayrıca, incelemede S25 Edge’in ekranıyla kazara veya istemeden yapılan dokunuşların yetersiz şekilde ele alındığı vurgulandı.

    Genel olarak, ultra ince cihazın ekranının performansı oldukça övüldü ve video kalitesi önemli bir nokta olarak vurgulandı. Bu durumda, bazı belirli yönler Ultra varyantının gösterdiği özelliklere yaklaşıyor ve ayrıca hem SDR hem de HDR formatlarında etkileyici bir parlaklık seviyesi gösteriyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Bir diğer önemli nokta ise ekranın rakiplerine göre aşırı parlak görünmesi… Dolayısıyla da uzun süreli kullanımlarda kullanıcıya biraz rahatsızlık verebiliyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge teknik özellikleri

    Samsung’un ultra ince akıllı telefonunun teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Ekran: 2K çözünürlüklü (1440 x 3120 piksel) 6,7 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
    • Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7) ve 12 MP sensörlü (120º) ultra geniş lens
    • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 ve NFC bağlantısı
    • Diğer özellikler: IP68 sertifikalı, stereo ses, ekranın altında parmak izi okuyucu
    • Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 3.900 mAh pil
    • Boyutlar: 158,2 x 75,6 x 5,8 mm
    • Ağırlık: 163 gr
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.