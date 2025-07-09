Google Gemini artık Android ve iOS’ta yeni bir simgeye sahip

Google, Android ve iOS'ta Gemini uygulamasının simgesini yeniledi.

Yenilenen simge taarımı eski keskin hatlar yerine daha yuvarlak dört nokta içeren bir kıvılcım şeklini koruyor.

Bunun yanı sıra Android'de yeni widget'lar ve kısayollar; iOS sürümünde ise sohbet içi arama gibi işlevsel özellikler ekleniyor.

Android ve iPhone’daki Gemini uygulamasına bu hafta gelen güncellemeler, Google’ın dört rengini benimseyen yeni bir uygulama simgesi sunuyor. Bu değişiklik, Google Gemini’nin görsel kimliğini markanın uygulama ekosistemiyle uyumlu hale getirmeye yardımcı oluyor.

Google’ın yapay zeka uygulamasına getirdiği yeni güncelleme, Android widget’ı ve iOS aramasının ayrı geliştirme yollarını yansıtmasıyla yeni bir görünüm ve farklı işlevler sunuyor. Google Play Store’da 1.0.776555963 ve Apple App Store için 1.2025.2562103 sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte değişiklikler her işletim sistemine özel işlevler sunuyor.

Yeni Gemini simgesi nasıl görünüyor?

Yeni dört renkli logo kısa sürede büyük bir dikkat topladı. Bu simge diğer Google simgelerinin renk şemasını izleyerek kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkleri kullanıyor.

Sağ taraf mavinin hakimiyetini korurken, diğer noktalar kalan birincil kurumsal renkleri alıyor. Sol orta kısımda Google’ın mevcut “G” simgesini hatırlatan bir degrade bulunuyor.

Kıvılcım şeklini oluşturan dört nokta, daha dost canlısı bir görünüm vermek amacıyla artık yuvarlak, daha az keskin kenarlara sahip. Bir akıllı telefonun ana ekranında göründüğü gibi daha küçük boyutunda, simge ince çizgiler halinde gölgelenmekten kaçınarak daha fazla görünürlük sağlıyor.

Logo ayrıca biraz daha büyük ve beyaz dairesel arka planın daha fazlasını kaplıyor. Yeterince orijinal olan kıvılcım şekli, uygulamanın diğer tescilli hizmetlerle karıştırılmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Şimdilik yalnızca iOS ve Android uygulamasında yer alan yeni Gemini simgesi henüz gemini.google.com web sürümüne uygulanmadı. Fakat bu değişikliğin çok yakında web’e de geleceği tahmin ediliyor.

Android ve iOS’a gelen yeni Gemini özellikleri

Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, Android ana ekran widget’ını değiştirirken iOS versiyonunu olduğu gibi bırakıyor. Yeni simgeyi göstermenin yanı sıra Android widget’ı artık ilgili Gemini Live özelliklerini başlatan Video ve Ekran Paylaşımı modlarına doğrudan kısayollar sunuyor.

Google daha küçük boyutlu yapılandırmalarda bu yeni eylemleri vurguluyor. Widget yoğunluğu genel olarak azaltıldı ve bazı boyutlarda öncekinden bir kısayol daha az yer alıyor. 3×3 boyutundan başlayarak, sekiz kısayolun tamamı kullanılabiliyor.

Yayınlanan iOS sürümü, web sürümünde zaten mevcut olan geçmiş konuşmaları arama özelliğini sunuyor. Kullanıcılar, sol üst köşedeki sohbet simgesine dokunarak bu özelliğe erişebiliyor. Böylelikle yeni bir arama alanı açılıyor. Fakat bu arama seçeneği henüz Android uygulaması kullanıcıları için mevcut durumda değil.