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    Honor Magic 7 Pro, 2025 Espor Dünya Kupası’nın resmi telefonu oldu

    Honor'un amiral gemisi cihazı Magic 7 Pro, 2025 Espor Dünya Kupası etkinliğinin resmi akıllı telefonu seçildi.
    Magic 7 Pro
    • Honor Magic 7 Pro, 2025 Espor Dünya Kupası'nın resmi cihazı seçildi.
    • Snapdragon 8 Elite çipinden güç alan telefon gelişmiş soğutma sistemi ve yüksek performansıyla adından söz ettiriyor.
    • Performans ve dayanıklılık konusunda öne çıkan cihaz, rekabetçi yapısıyla mobil oyun deneyiminde de fark yaratıyor.

    Honor tarafından geçen yılın Ekim ayında resmi olarak duyurulan Magic 7 Pro modeli Esports World Cup 2025 turnuvasının resmi akıllı telefonu olarak seçildi. Üst düzey teknik özelliklere ev sahipliği yapan cihaz, güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan akıllı telefon 6,8 inç 120 Hz’lik ekranı, gelişmiş soğutma teknolojisi ve ilgi çekici çeşitli yapay zeka özellikleri sunuyor. Capcom ve organizasyon ekibi, cihazın profesyonel rekabet dünyasına uygun bir şekilde performans ve dayanıklılık sağladığını ön plana çıkarıyor.

    Üst düzey özelliklerle donatılan Honor Magic 7 Pro, Snapdragon 8 Elite çipine ve 100W hızlı şarjlı 5.270 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Bu da cihazın rekabetçi oyunlarda gelişmiş bir performans ortaya koyduğuna işaret ediyor. Bunlar arasında Honor of Kings, PUBG: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Free Fire gibi oyunlar yer alıyor.

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    Etkinlik 8 Temmuz’da Riyad’da başlayacak

    Her kategoride birincilik için 7 milyon dolara kadar ödül verilecek yarışmaya, 200 kulüpten 2 bini aşkın oyuncunun katılması bekleniyor. Toplam ödül miktarı ise 70,45 milyon dolar olarak belirtiliyor. Esports World Cup 2025, yedi hafta boyunca 26 etkinlikte sunulan 25 spordan oluşan bir etkinlik olacak. Her sporun grup aşamaları, eleme turları ve finalleri yer alacak.

    Esports World Cup 2025

    GSMArena’ya göre merakla beklenen etkinlik 8 Temmuz – 24 Ağustos tarihleri ​​arasında Qiddiya Esports Arena’da düzenlenecek. Cihaz, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek etkinlikteki yarışmalarda kullanılacak. Organizasyon ünlü sporcular ile Esports Dünya Kupası’nın resmi elçisi Cristiano Ronaldo’nun katılımıyla gerçekleşecek. Oyunlar tıpkı Olimpiyat Oyunları gibi dünya çapında canlı olarak yayınlanacak.

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    Honor Magic 7 Pro teknik özellikleri

    Ekran 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    RAM Kapasitesi 16 GB’a kadar RAM
    Dahili Depolama Alanı 1 TB’a kadar dahili depolama
    Selfie Kamerası 50 MP ön kamera
    Ana Kamera 50 MP sensörlü ana lens (f/1,4 – f/2,0)
    İkinci Kamera 200 MP sensörlü telefoto lens (f/2,6)
    Üçüncü Kamera 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,0)
    Bağlantı 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C 3.2
    Batarya Kapasitesi 5.850 mAh pil
    İşletim Sistemi Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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