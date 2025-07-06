Honor Magic 7 Pro, 2025 Espor Dünya Kupası’nın resmi telefonu oldu

Honor Magic 7 Pro, 2025 Espor Dünya Kupası'nın resmi cihazı seçildi.

Snapdragon 8 Elite çipinden güç alan telefon gelişmiş soğutma sistemi ve yüksek performansıyla adından söz ettiriyor.

Performans ve dayanıklılık konusunda öne çıkan cihaz, rekabetçi yapısıyla mobil oyun deneyiminde de fark yaratıyor.

Honor tarafından geçen yılın Ekim ayında resmi olarak duyurulan Magic 7 Pro modeli Esports World Cup 2025 turnuvasının resmi akıllı telefonu olarak seçildi. Üst düzey teknik özelliklere ev sahipliği yapan cihaz, güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan akıllı telefon 6,8 inç 120 Hz’lik ekranı, gelişmiş soğutma teknolojisi ve ilgi çekici çeşitli yapay zeka özellikleri sunuyor. Capcom ve organizasyon ekibi, cihazın profesyonel rekabet dünyasına uygun bir şekilde performans ve dayanıklılık sağladığını ön plana çıkarıyor.

Üst düzey özelliklerle donatılan Honor Magic 7 Pro, Snapdragon 8 Elite çipine ve 100W hızlı şarjlı 5.270 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Bu da cihazın rekabetçi oyunlarda gelişmiş bir performans ortaya koyduğuna işaret ediyor. Bunlar arasında Honor of Kings, PUBG: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Free Fire gibi oyunlar yer alıyor.

Etkinlik 8 Temmuz’da Riyad’da başlayacak

Her kategoride birincilik için 7 milyon dolara kadar ödül verilecek yarışmaya, 200 kulüpten 2 bini aşkın oyuncunun katılması bekleniyor. Toplam ödül miktarı ise 70,45 milyon dolar olarak belirtiliyor. Esports World Cup 2025, yedi hafta boyunca 26 etkinlikte sunulan 25 spordan oluşan bir etkinlik olacak. Her sporun grup aşamaları, eleme turları ve finalleri yer alacak.

GSMArena’ya göre merakla beklenen etkinlik 8 Temmuz – 24 Ağustos tarihleri ​​arasında Qiddiya Esports Arena’da düzenlenecek. Cihaz, önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek etkinlikteki yarışmalarda kullanılacak. Organizasyon ünlü sporcular ile Esports Dünya Kupası’nın resmi elçisi Cristiano Ronaldo’nun katılımıyla gerçekleşecek. Oyunlar tıpkı Olimpiyat Oyunları gibi dünya çapında canlı olarak yayınlanacak.

Honor Magic 7 Pro teknik özellikleri