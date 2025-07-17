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    Pixel 10 serisinin tanıtılacağı Made by Google 2025’in tarihi açıklandı

    Made by Google 2025 etkinliğinin tarihi belli oldu. Pixel 10 serisinin tanıtılacağı sunum 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
    Güncelleme:
    • Made by Google 2025'in 20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirileceği açıklandı.
    • Merakla beklenen etkinlikte Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesi duyurulacak.
    • Etkinlikte ayrıca Android 16 QPR1, Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a ve yeni yapay zeka özellikleri de tanıtılacak.

    Yılın en önemli teknoloji organizasyonlarından biri olan Made by Google sunumunu 20 Ağustos Çarşamba günü New York’ta gerçekleştirilecek. Merakla beklenen bu etkinlikte Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold modellerinin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

    Şirklet bu etkinlikte ayrıca Pixel Watch 4 ve uygun fiyatlı Pixel Buds 2a gibi cihazlarını da piyasaya duyuracak. Etkinlik YouTube üzerinden dünya çapında canlı bir şekilde takip edilebilecek.

    Made by Google 2025’te neler duyurulacak?

    Google geçtiğimiz yıl Kaliforniya’daki merkezi Mountain View’da düzenlenen etkinliğin ardından bu yıl rotasını New York’a çevirdi. Şirketten gelen resmi duyuru, etkinlikten beş hafta önce yapıldı. Made by Google 2025 etkinliğinin açılış konuşması YouTube’da canlı olarak yayınlanacak.

    9to5Google’dan gelen bilgilere göre şirket, “Pixel telefonlar, saatler, kulaklıklar ve daha fazlası” hakkında haberler veriyor. Etkinliğin başrol kahramanları arasında Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold’un yer alacağı söyleniyor.

    Google Pixel 10

    Merakla beklenen akıllı telefon serisi büyük ölçüde değişmeyen tasarımıyla odak noktasının yazılım geliştirmeleri ve yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Artık Samsung yerine TSMC tarafından üretilen Tensor G5 çipi performans konusunda öne çıkacak.

    Bu cihazlarda Material 3 Expressive ile Android 16 QPR1 güncellemesinin de bulunması bekleniyor. Giyilebilir cihazlar tarafında çok az ayrıntı sızdırılmış olsa da Pixel Watch 4’ün iki boyutta olacağı öne sürülüyor. Son olarak uygun fiyatlı Pixel Buds 2a kablosuz kulaklıkların da bu etkinlikte duyurulacağı iddia ediliyor.

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    Google, bu yıl donanım lansmanını Ağustos ayında yaparak rakibi Apple’ın Eylül ayındaki iPhone etkinliği öncesinde pazara güçlü bir giriş yapmak istiyor.

    Etkinlikte tanıtılacak katlanabilir Pixel Fold ve yeni yapay zeka teknolojileri, Google’ın Pixel serisini “donanım ve yapay zeka entegrasyonu” odağında öne çıkaracak gibi görünüyor.

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    8-10 Eylül 2025 arasında gerçekleşeceği söylenen Apple’ın sonbahar etkinliği, dört akıllı telefon modeline ev sahipliği yapacak. Etkinlikte tanıtılacak cihazlar arasında iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve “Plus” modelinin koltuğunu devralan ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air yer alacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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