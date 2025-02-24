Google Pixel 9a’nın gerçek görüntüsü sızdırıldı

Orta seviye canavarı Pixel 9a ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın ilk gerçek görüntüsü internete sızdırıldı.

Google Pixel 9a modelinin yeni iPhone 16e cihazıyla rekabet edeceği söyleniyor.

Google çok yakında yeni orta seviye canavarı akıllı telefon modelini piyasaya sunacak. Pixel 8a’nın halefi olarak karşımıza çıkacak Pixel 9a’nın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Merakla beklenen modelin daha minimalist bir tasarıma sahip olacağı anlaşıldı.

YouTube’dan kısa süre sonra kaldırılan bir videoda Google Pixel 9a’nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı. 9to5Google’ın paylaştığı bilgilere göre söz konusu video kısa bir süreliğine yayında kalsa da bazı kullanıcılar cihazın ekran görüntülerini elde etmeyi başardı.

Google Pixel 9a’nın görüntüsü ortaya çıktı

Yakalanan görüntülerde masanın üzerinde duran siyah bir cihaz görülüyor. Şekli ve tasarımı, Pixel 9a’nın daha önce sızdırılan render’larıyla birebir örtüşüyor. Arka tarafta açıkça görülen Google “G” logosu klas bir duruş sergiliyor. Bu görüntülerin gerçekten de üretime girecek son model olduğu öne sürülüyor.

Mat siyah kaplamasıyla dikkat çeken Google telefonunun son derece minimalist ve zarif bir tasarım sunacağı görülüyor. Kamera seti herhangi bir ayırt edici tasarım öğesi olmadan, arka gövdeyle neredeyse aynı hizada görünüyor.

Pixel 9a, iPhone 16e ile rekabet edecek

Google Pixel 9a’nın ilk olarak Mart ayında, Apple’ın söylentilere konu olan iPhone SE 4’ünden önce tanıtılması bekleniyordu. Ancak şirketin geçen hafta iPhone 16e’yi piyasaya sürmesi, Google’ın bir sonraki uygun fiyatlı akıllı telefonunun piyasaya sürülmesinin çok da uzakta olmayabileceğini bizlere gösteriyor.

Pixel 9a’nın gelişiyle birlikte orta segment akıllı telefon pazarının çok daha ilginç bir hal alacağı görülüyor. Cihaz yüksek performanslı bir cihaz arayan, ama fahiş miktarlar harcamak istemeyenler için iyi bir alternatif olabilir.

Google Pixel 9a’nın özellikleri

Google’ın yeni orta seviye canavarı Peony, Iris, Obsidian ve Porcelain olmak üzere dört canlı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Pixel 8a‘dan daha iyi bir pil ömrü vaat edecek modelde 5.100 mAh pil kapasitesi yer alacak.

Cihazın 48 MP ana kameraya sahip olması bekleniyor. Çift kamera setinde ayrıca 13 MP ultra geniş açılı lens bulunacak. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.