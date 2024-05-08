Google Pixel 8a duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi Google, Pixel serisi akıllı telefon ailesinin yeni orta segment üyesini tanıttı. Uzun bir süredir hakkında birçok sızıntı ortaya çıkan Google Pixel 8a modeli resmen duyuruldu. Amiral gemisi kardeşlerine benzer bir yapıya sahip olan cihaz, güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde topladı.

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Google I/O 2024 geliştirici konferansına yaklaşık bir hafta kala şirket, Pixel 8a’nın merak edilen tüm ayrıntılarını açıkladı. Yuvarlak köşelere sahip olan cihaz ilgi çekici dört renk opsiyonuyla duyuruldu. İşte detaylar…

Google Pixel 8a özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: 15,24 cm (yükseklik) x 7,36 cm (genişlik) x 1,01 (kalınlık) / 187,10 gram

15,24 cm (yükseklik) x 7,36 cm (genişlik) x 1,01 (kalınlık) / 187,10 gram Ekran: 6,1 inç OLED ekran, 1080×2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 3, Always on Display, 1.400 nit HDR, 2.000 nit tepe parlaklık

6,1 inç OLED ekran, 1080×2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 3, Always on Display, 1.400 nit HDR, 2.000 nit tepe parlaklık İşlemci: Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR5x RAM

8 GB LPDDR5x RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama

128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama Ön kamera: 13 MP selfie kamerası

13 MP selfie kamerası Arka kamera: 64 MP ana kamera, 13 MP geniş açılı lens

64 MP ana kamera, 13 MP geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 4.492 mAh pil

4.492 mAh pil Bağlantı: USB-C (3.2), Çift SIM (Nano ve eSIM); 2,4 GHz+5 GHz+6 GHz ile Wi-Fi 6E (802.11ax), HE80, MIMO, Bluetooth v5.3, NFC, Google Cast; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

USB-C (3.2), Çift SIM (Nano ve eSIM); 2,4 GHz+5 GHz+6 GHz ile Wi-Fi 6E (802.11ax), HE80, MIMO, Bluetooth v5.3, NFC, Google Cast; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS İşletim sistemi: Android 14

Amiral gemisi Google Pixel 8 ile oldukça benzer bir yapıya sahip olan cihaz, daha uygun bir fiyatla öne çıkıyor. 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan modelde Google’ın geliştirdiği Tensor G3 çipi yer alıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz saf Android 14 işletim sistemi ile çalışan Google Pixel 8a, yedi yıl boyunca büyük Android güncellemeleri için destek vaat ediyor. 4.492 mAh pil kapasitesiyle uzun ömürlü bir performansa kapı aralayan telefon, orta segment telefon pazarının öne çıkan seçeneklerinden biri olmayı hedefliyor.

Gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sunan Pixel 8a modeli 6,1 inç OLED ekranla geliyor. 1080×2400 piksel çözünürlük kalitesiyle gelen cihazda 1.400 nit HDR, 2.000 nit tepe parlaklık bulunuyor. Gorilla Glass 3 cam koruma teknolojisiyle güçlü bir dayanıklılık ortaya koyan ürün, Pixel 8’e adeta meydan okuyor.

8 kata kadar optik yaknılaştırma sunan 64 MP ana kamerayla gelen Google Pixel 8a, buna ek olarak ayrıca 120 derece görüş alanına sahip 13 MP’lik bir geniş açılı sensör taşıyor. Cihazda 4K/60 fps’ye kadar video kayıt desteği sunuluyor. Telefonun ön tarafında ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Google Pixel 8a fiyatı

Google’ın yeni orta segment akıllı telefon modeli şimdiden büyük bir ilgi topladı. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulan model, 499 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.