Google Pixel 9a tasarımı, özellikleri ve fiyatı: Lansmandan önce tüm sürpriz bozuldu

Google Pixel 9a'nın 17 Şubat tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Merakla beklenen yeni orta seviye akıllı telefon modelinin tüm detayları lansmandan önce internete sızdırıldı.

Cihazın tasarımı, teknik özellikleri ve satış fiyatı belli oldu.

Google’ın çok yakında piyasaya sunacağı yeni akıllı telefonu Pixel 9a, cihazın gövdesiyle hizalı ve geleneksel çıkıntıyı ortadan kaldıran bir arka kameraya sahip olmasıyla pazarda merak uyandırıyor. Özel render’larla ortaya çıkan bu ilgi çekici yenilik, Pixel 9 serisindeki diğer modellerden farklılaşarak daha şık ve işlevsel bir tasarım vadediyor.

Android Headlines internet sitesinin yayınladığı bilgilere göre Pixel 9a’nın resmi duyurusunun 17 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor. Ortaya çıkan görüntülerde, cihazın arkasına düz bir şekilde entegre edilmiş arka kamera ile kompakt bir tasarım göze çarpıyor. Bu da Google Pixel 9 Pro XL modellerinde bulunan çıkıntılı çubukla tezat bir görüntü oluşturuyor.

Google Pixel 9a neler sunacak?

Pixel 9a’nın kamerası cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer almayı bekliyor. Arkadaki sistemde 48 megapiksel ana sensör ve 13 megapiksel ultra geniş açılı lens yer alacak. Ön kamera da 13 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak.

Kameranın telefonun gövdesine entegre edilmesi, fotoğraf yeteneklerine zarar vermiyor. Google’ın en uygun fiyatlı ürün gamında bile mükemmel fotoğraf performansına sahip cihazlar sunma geleneğini devam ettiriyor.

Yenilikçi tasarımın yanı sıra Pixel 9a, ana serinin bilinen paletini takip eden dört canlı renkte gelecek. Bu renkler Peony, Iris, Obsidian ve Porcelain olarak karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen cihaz, Google akıllı telefonlarında şimdiye kadar görülen en büyük pil olan 5.100 mAh bataryası sayesinde selefi Pixel 8a’dan daha iyi pil ömrü sağlayacak. Aynı zamanda böylelikle yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy S25 Ultra’nın kapasitesini bile geride bırakacak.

Google Pixel 9a fiyatı

Fiyat açısından Pixel 9a, “a” serisinin uygun fiyatlılık geleneğini sürdürecek gibi görünüyor. 128 GB versiyonu 499 dolara mal olacakken, 256 GB seçeneği ek 100 dolara mal olacak. Cihazın lansmanı, Apple’ın merakla beklenen yeni uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelinin çıkışıyla neredeyse aynı zamana denk geliyor. Apple telefonunun 19 Şubat’ta tanıtılması bekleniyor.

Pixel 9a’nın yakın zamanda piyasaya çıkması bekleniyor. iPhone SE 4 ile doğrudan rekabet edecek olan akıllı telefon, muhtemelen önümüzdeki aylarda Türkiye’de de satışa çıkabilir. Vodafone Türkiye’nin Google telefonlarını yakında ülkemize getireceği biliniyor.