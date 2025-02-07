Google Pixel 9a’nın fiyatı ve renk seçenekleri belli oldu

19 Mart'ta resmi duyurusu yapılması beklenen Google Pixel 9a için geri sayım başladı.

Cihazın Avrupa pazarındaki satış fiyatları belli oldu.

Aynı zamanda merakla beklenen modelin göz alıcı renk seçenekleri de sızdırıldı.

Teknoloji devi Google’ın yeni orta seviye akıllı telefonu Pixel 9a hakkında çeşitli söylentiler internette dolaşmaya devam ediyor. Sızdırılan son bilgilerde, ABD pazarıyla uyumlu olacak şekilde Avrupa pazarı için belirli bir lansman tarihi ve fiyatlandırmanın belli olduğu vurgulanıyor.

Merakla beklenen yeni telefonun resmi tanıtımının 19 Mart’ta gerçekleşmesi ve aynı gün ön siparişe açılması bekleniyor. Cihazın mağazalardaki gerçek satışa çıkış tarihi ise 26 Mart olarak planlanıyor. Ortaya çıkan son raporlarda Google Pixel 9a’nın satış fiyatı ve renk seçenekleri gözler önüne seriliyor.

Google Pixel 9a’nın Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

Çok yakında piyasaya sürülecek Google Pixel 9a’nın fiyatı belli oldu. 128 GB dahili depolama alanına sahip modelin başlangıç ​​fiyatı ise 549 Euro (yaklaşık 20 bin TL) civarında olacak. Orta segment yeni modelin 256 GB‘lık seçeneğinin ise 649 Euro (yaklaşık 24 bin TL) fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Renk seçeneklerinin ise bellek kapasitesine göre değiştiği görülüyor. Google’ın temel model için Obsidian, Porcelain, Iris ve Peony olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunması bekleniyor. Daha fazla depolama alanına sahip olan versiyonun ise iki seçenekle sınırlı olması bekleniyor. Bu seçeneklerin Obsidian ve Iris olacağı vurgulanıyor.

Şirket, 128 GB’lık sürümde selefiyle aynı fiyat etiketini koruyor. Fakat daha büyük depolama alanına ihtiyaç duyan tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşılaşacağı görülüyor. 256 GB Google Pixel 9a’nın fiyatı için uygulanan zam, markanın açık bir stratejisini yansıtıyor gibi görünüyor. Firma, günlük kullanımda 128 GB’ın sınırlayıcı olabileceğini göz önünde bulundurarak kullanıcıların artan depolama alanı ihtiyacına güveniyor gibi görünüyor.

Pixel 9a teknik özellikleri sızdırıldı

Google’ın merakla beklenen yeni orta seviye akıllı telefonu, 8 GB RAM ile desteklenen Tensor G4 işlemci tarafından desteklenecek. Cihazın pil ömrü muhtemelen 5.100 mAh olarak karşımıza çıkacak. Böylelikle kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralanacak.

Öte yandan şirketin mobil fotoğrafçılar için de çeşitli iyileştirmeler sunması bekleniyor. Cihazın ana kamera sensörü 48 MP’ye ulaşabilir. Fakat yine de daha detaylı bilgi için şirketten resmi açıklamayı beklememiz gerekecek.