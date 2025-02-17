iPhone SE 4 (16e) lansmana günler kala bir videoda incelendi

iPhone SE 4'ün demo ünitesi bir YouTube videosunda incelendi.

iPhone 14 kasasına sahip olacak cihazın tasarımına ilişkin tüm detaylar gözler önüne serildi.

Merakla beklenen modelin 19 Şubat Çarşamba günü resmen duyurulması bekleniyor.

Yeni uygun fiyatlı iPhone modeli için artık geri sayım başladı. Merakla beklenen iPhone SE 4 cihazı bu hafta nihayet resmi olarak piyasaya çıkacak. Unbox Therapy adlı YouTube kanalı, cihazın işlevsel olmayan demo modelinin yer aldığı uygulamalı bir video yayınladı.

Tim Cook tarafından açıklandığı üzere 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde duyurulacak olan iPhone SE 4’ün demo sürümünün detayları gözler önüne serildi. Unbox Therapy’nin videosunda cihaz ayrıca Apple portföyündeki diğer telefonlarla da karşılaştırıldı.

iPhone SE 4’ün tüm tasarım detayları belli oldu

Apple’ın yeni orta seviye telefonu, daha önceki söylentilerde de belirtildiği gibi temel olarak iPhone 14 ile aynı kasayı kullanacak. Fakat yeni model bazı önemli eklemeler ve değişiklikler getirecek.

Örneğin demo ünitelerinde dokunsal geri bildirim sağlayan düğmeler yer alıyor. Videoda bileşenin motorunun nasıl çalıştığı gösteriliyor. Ayrıca arka tarafta geleneksel modele göre bir kamera daha az bulunuyor. iPhone 16e adıyla raflara gelebileceği de konuşulan cihazın Dynamic Island tasarımını içermesi ve Touch ID düğmesini kaybetmesi bekleniyor.

Bununla birlikte akıllı telefonun görsel kısımda selefinin unsurlarını taşıdığını söylemek mümkün. Fakat güncel modellerde bulunan unsurların da önemli bir kısmını bünyesinde barındıracağı söyleniyor.

iPhone SE 4’ün fiyat aralığı ise 499 dolar seviyelerinde olacak. Yakın tarihli bazı raporlarda cihazın 64 GB depolama seçeneğine sahip olacağı söyleniyordu. Fakat çelişkili başka kaynaklar ise telefonun128 GB depolamayla 599 dolardan satışa çıkacağına işaret ediyor.

Şimdilik iPhone SE 4 ile ilgili Apple tarafından doğrulanmış hiçbir detay bulunmuyor. Tüm söylentiler ile ilgili gerçek cevabın 19 Şubat Çarşamba günü karşımıza çıkması bekleniyor.

iPhone SE 4 (16e) demo ünitesi inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: