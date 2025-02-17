Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Tasarım Teknoloji Videolar

    iPhone SE 4 (16e) lansmana günler kala bir videoda incelendi

    iPhone SE 4 modelinin demo üniteleri, lansmana günler kala bir YouTube videosunda tüm hatlarıyla incelendi.
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • iPhone SE 4'ün demo ünitesi bir YouTube videosunda incelendi.
    • iPhone 14 kasasına sahip olacak cihazın tasarımına ilişkin tüm detaylar gözler önüne serildi.
    • Merakla beklenen modelin 19 Şubat Çarşamba günü resmen duyurulması bekleniyor.

    Yeni uygun fiyatlı iPhone modeli için artık geri sayım başladı. Merakla beklenen iPhone SE 4 cihazı bu hafta nihayet resmi olarak piyasaya çıkacak. Unbox Therapy adlı YouTube kanalı, cihazın işlevsel olmayan demo modelinin yer aldığı uygulamalı bir video yayınladı.

    Tim Cook tarafından açıklandığı üzere 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde duyurulacak olan iPhone SE 4’ün demo sürümünün detayları gözler önüne serildi. Unbox Therapy’nin videosunda cihaz ayrıca Apple portföyündeki diğer telefonlarla da karşılaştırıldı.

    iPhone SE 4’ün tüm tasarım detayları belli oldu

    Apple’ın yeni orta seviye telefonu, daha önceki söylentilerde de belirtildiği gibi temel olarak iPhone 14 ile aynı kasayı kullanacak. Fakat yeni model bazı önemli eklemeler ve değişiklikler getirecek.

    iPhone SE 4 - iPhone 14
    iPhone SE 4 ile iPhone 14 yan yana / Görsel: Unbox Therapy

    Örneğin demo ünitelerinde dokunsal geri bildirim sağlayan düğmeler yer alıyor. Videoda bileşenin motorunun nasıl çalıştığı gösteriliyor. Ayrıca arka tarafta geleneksel modele göre bir kamera daha az bulunuyor. iPhone 16e adıyla raflara gelebileceği de konuşulan cihazın Dynamic Island tasarımını içermesi ve Touch ID düğmesini kaybetmesi bekleniyor.

    Bununla birlikte akıllı telefonun görsel kısımda selefinin unsurlarını taşıdığını söylemek mümkün. Fakat güncel modellerde bulunan unsurların da önemli bir kısmını bünyesinde barındıracağı söyleniyor.

    iPhone SE 4 - iPhone SE 3
    iPhone SE 4 ile iPhoneSE 3 yan yana / Görsel: Unbox Therapy

    iPhone SE 4’ün fiyat aralığı ise 499 dolar seviyelerinde olacak. Yakın tarihli bazı raporlarda cihazın 64 GB depolama seçeneğine sahip olacağı söyleniyordu. Fakat çelişkili başka kaynaklar ise telefonun128 GB depolamayla 599 dolardan satışa çıkacağına işaret ediyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Şimdilik iPhone SE 4 ile ilgili Apple tarafından doğrulanmış hiçbir detay bulunmuyor. Tüm söylentiler ile ilgili gerçek cevabın 19 Şubat Çarşamba günü karşımıza çıkması bekleniyor.

    iPhone SE 4 (16e) demo ünitesi inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.