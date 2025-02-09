iPhone SE 4’ün kılıfları internete sızdı: Tasarımı açığa çıktı

Apple bu hafta iPhone SE 4'ü resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modelinin kılıfları lansmandan önce ortaya çıktı.

Spigen tarafından yayınlanıp kısa süre sonra silinen kılıflar, cihazın tasarımını gözler önüne seriyor.

Teknoloji devi Apple, uygun fiyatlı iPhone SE 4 için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Bu hafta resmi olarak piyasaya tanıtılacağı öne sürülen bütçe dostu yeni iPhone’un sessiz sedasız bir şekilde raflarda gelmesi bekleniyor.

Merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin tasarımı hakkında şimdiye kadar çok sayıda söylenti haberi ortaya çıktı. Fakat gelen son raporlar, daha öncekilerden farklı bir şekilde bizlere somut ayrıntılar gösteriyor.

Apple’ın gelecekteki telefonunun kılıf tasarımları, ünlü aksesuar üreticisi Spigen tarafından kısa süre önce internette yayınlandı. Fakat daha sonra şirket bu ürünü hızlı şekilde piyasadan kaldırıldı.

iPhone SE 4 tasarımı Spigen kılıflarında ortaya çıktı

Ortaya çıkan görüntüler, iPhone SE 4’ün markanın eski modellerinde olduğu gibi geleneksel dikdörtgen bir çentiğe sahip olacağını bizlere gösteriyor. Bu da Dynamic Island’ın yer almayacağı doğrular nitelikte oluyor. Spigen’in karşımıza çıkardığı kılıf tasarımlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz:

İnternete sızan görüntüler, cihazın diğer özelliklerine dair ipuçları da veriyor. Bunlar arasında arka tarafta tek kameranın bulunması ve sağ tarafta LED flaşın yer alması yer alıyor. Yanlarda ise standart konfigürasyondaki butonlar yer alırken, kaydırıcının yerini geleneksel bir tuş alıyor.

Diğer beklenen özellikler arasında 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, Apple A18 çip, 8 GB RAM ve 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamera yer alıyor. Bununla birlikte cihazda USB Type-C girişinin bulunması bekleniyor.

iPhone SE 4’ün fiyatı ne kadar olacak?

Teknoloji devi Apple bu hafta merakla beklenen yeni iPhone SE 4’ü resmen piyasaya sürecek. Fakat ne yazık ki cihaz resmi bir etkinlik olmadan, neredeyse sessiz sedasız bir şekilde tanıtılacak. Ürün doğrudan şirketin internet sitesinde listelenmeye başlayacak.

Nispeten uygun fiyatlı bir yapıya sahip olacak iPhone SE 4’ün 499 dolardan raflara geleceği söyleniyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 18 bin TL‘ye tekabül ediyor.

Cihazın tasarımıyla alakalı yakın tarihli sızıntılarda, iPhone SE 4 ile iPhone 16 yan yana görüntülenmiş ve yeni modelin ayrıntıları gözler önüne serilmişti. Ayrıca cihazın bazı renk seçenekleri de internete sızdırılmıştı. Son olarak bazı kaynaklar, telefonun iPhone 16e adı altında duyurulacağına da işaret etmişti.