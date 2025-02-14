Apple CEO’su Tim Cook açıkladı: iPhone SE 4 çıkış tarihi kesinleşti

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin 19 Şubat Çarşamba günü bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Büyük bir gizem oluşturulan etkinlikte yeni iPhone SE 4'ün tanıtılması bekleniyor.

Aynı zamanda ikinci nesil AirTag ve M4 çipli yeni MacBook Air modellerinin de etkinlikte duyurulacağı söyleniyor.

Teknoloji devi Apple yeni bir ürününü duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Tim Cook’un X’te paylaştığı gizemli mesaj, teknoloji tutkunlarının merakını uyandırdı. Cook, herkesi Apple ailesine katılacak yeni bir üyeyi karşılamaya hazır olmaya çağırdı.

Apple CEO’su Tim Cook’un aktardığı bilgilere göre lansman için resmi sunum 19 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. Cook’un tweetinde yer alan #AppleLaunch etiketi, büyük bir duyurunun yaklaştığını teyit ediyor. Bu da pek çok kişinin aklına, yakın zamanda tanıtılması beklenen yeni uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini akıllara getiriyor.

Yeni Apple etkinliğinde neler tanıtılacak?

Tim Cook’un paylaşımına eşlik eden görselde, AirTag’ın ana hatlarını andıran parlak bir Apple logosu yer alıyor. Birkaç aydır ikinci nesil bir takip cihazının piyasaya sürülebileceğine dair ısrarlı söylentiler vardı. Söylentilere göre AirTag 2, önceki modele kıyasla daha üstün bir performans ile bu etkinlikte karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen yeni takip cihazının daha uzun menzilli olması ve daha dayanıklı bekleniyor. Aynı zamanda dahili hoparlörünün de bulunacağı söyleniyor. Ayrıca şirketin karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro ile olası bir entegrasyona dair söylentiler de mevcut.

Öte yandan çeşitli kaynaklar serinin en uygun fiyatlı modeli olan yeni iPhone SE 4’ün geleceğini öne sürüyor. Başlangıçta cihazın bu hafta piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat ortaya çıkan son bilgiler, bunun biraz gecikmeli olabileceğine işaret ediyor.

Bloomberg yazarı Mark Gurman, yeni iPhone SE 4 modelinin önümüzdeki hafta içinde duyurulacağını belirtti. Gurman ayrıca Apple Vision Pro ile ilgili bir duyurudan ve birkaç hafta içinde piyasaya çıkacak olan yeni MacBook Air M4 cihazını da vurguladı. Yüksek performans vadeden bir çip ile donatılacak yeni dizüstü bilgisayar, kullanıcılara olağanüstü bir performans sağlayacak.

Apple’ın geliştirme aşamasında çok sayıda projesi var gibi görünüyor. 19 Şubat tarihi hızla yaklaşırken, Apple’ın bir sonraki hamlesinin ne olacağı şu anda büyük bir merak konusu. Ancak yine de her halükarda dolu dolu bir etkinlikle karşılaşacağımız düşünülüyor.