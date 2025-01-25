Galaxy S25 Edge çıkmadan rakipleri çoğaldı: Vivo, OPPO ve Xiaomi kolları sıvadı

Ultra ince tasarımlı Samsung Galaxy S25 Edge önümüzdeki aylarda resmen piyasaya çıkacak.

Eylül ayında ise Apple, yeni ultra ince telefonu iPhone 17 Air'ı karşımıza çıkaracak.

Bununla birlikte Vivo, OPPO ve Xiaomi gibi Çinli markaların da kendi ultra ince tasarıma sahip modellerini piyasaya sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu hafta yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sundu. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinden oluşan seri, şimdilik üç cihazla karşımıza çıktı. Önümüzdeki aylarda ise şirketin serinin dördüncü modeli olan Galaxy S25 Edge ile tüketicilerle buluşmayı planlıyor.

Apple’ın Eylül ayında duyuracağı iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet etmesi beklenen yeni Samsung Galaxy S25 Edge modeli ile ilgili her geçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ederken; gelen son raporlar ise Vivo, OPPO ve Xiaomi gibi markaların şimdiden “ultra ince tasarımlı” rakip modeller üzerinde çalışmaya başladığına işaret ediyor.

Samsung Galaxy S25 Edge rakiplerine ilham kaynağı oldu

Görünüşe göre Samsung’un ultra ince tasarımlı yeni telefonu pek çok rakip marka için “ilham verici” oldu. Digital Chat Station’ın Weibo’da paylaştığı bir gönderiye göre Çinli akıllı telefon üreticileri buna kendi ultra ince telefonlarını piyasaya sürerek yanıt vermeyi planlıyor.

Vivo, OPPO ve Xiaomi gibi markaların, orta sınıf akıllı telefonlar olarak konumlandırılma eğiliminde olacak Galaxy S25 Edge gibi ultra ince akıllı telefonları piyasaya süreceği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Apple, iPhone 17 Air olarak tanımlanan ince bir telefon üzerinde de çalışıyor. Bu nedenle akıllı telefon pazarında yeni bir trend başlayacağına inanılıyor.

Önümüzdeki aylarda resmi olarak piyasaya sunulması beklenen Samsung Galaxy S25 Edge’in 6,7 inç düz OLED panele, Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setine ve yaklaşık 3.900 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Son sızıntılar cihazın kalınlığının yaklaşık 6 mm olduğunu ve Nisan ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Digital Chat Station, Çinli markaların ince telefonlarının 5,5 mm kalınlığa sahip olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte Vivo, OPPO ve Xiaomi markalarının Samsung ve Apple’dan daha büyük pillere sahip olacağını ve bu nedenle daha iyi bir pil ömrü sunacağı öne sürülüyor.

Şu anda söz konusu markalardan resmi bir onay gelmedi. Fakat yakın zamanda ultra ince tasarıma sahip modellerle ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.