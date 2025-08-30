EA Sports FC 26: Fenerbahçe oyuncu reytingleri

- FC 26'da Fenerbahçeli oyuncuların reytingleri belli oldu.
- Çetin, İrfan Can Eğribayat, Duran ve Oğuz Aydın gibi oyuncuların reytinglerinde dikkat çekici yükselişler görüldü.
- En büyük reyting kayıpları arasında ise Diego Carlos, Szymański ve Djiku gibi isimler geliyor.
EA Sports FC 26 oyununda Fenerbahçe oyuncularının reytingleri açıklandı. Sarı lacivertli formayı terleten bazı oyuncularda FC 25’e kıyasla dikkat çekici yükselişler görüldü. Bazı isimler ise geçen yıla göre bir miktar zayıflamış görünüyor.
Fenerbahçe taraftarları, açıklanan FC 26 reytingleri ile ilgili genel anlamda hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor. Fakat bu listenin ilerleyen haftalarda gelecek güncellemelerle birtakım değişiklikler gösterebileceği tahmin ediliyor.
FC 26’da Fenerbahçeli oyuncuların reyting puanları belli oldu
Sarı lacivertli takımın taraftarları bu yıl EA Sports FC 26’da geçen yıla benzer reyting oranlarıyla karşımıza çıkıyor. Fenerbahçeli yıldızların FC 25’ten FC 26’ya reyting değişikliklerini aşağıdaki tablodan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:
|FC 25 reytingi
|FC 26 reytingi
|En-Nesyri
|83
|82 (-1)
|Anderson Talisca
|82
|81 (-1)
|Škriniar
|81
|81 (0)
|Fred
|81
|80 (-1)
|Livaković
|80
|80 (0)
|Durán
|74
|79 (+5)
|Diego Carlos
|80
|78 (-2)
|Amrabat
|78
|78 (0)
|İrfan Can Kahveci
|79
|78 (-1)
|Szymański
|80
|78 (-2)
|Djiku
|79
|77 (-2)
|Nélson Semedo
|78
|77 (-1)
|Çağlar Söyüncü
|78
|77 (-1)
|İsmail Yüksek
|77
|77 (0)
|Oğuz Aydın
|73
|77 (+4)
|Cengiz Ünder
|76
|76 (0)
|Rodrigo Becão
|78
|76 (-2)
|Oosterwolde
|75
|76 (+1)
|İrfan Can Eğribayat
|70
|75 (+5)
|Mert Müldür
|74
|74 (0)
|Emre Mor
|73
|73 (0)
|Lincoln
|–
|73
|Cenk Tosun
|74
|72 (-2)
|Miha Zajc
|73
|72 (-1)
|Levent Mercan
|72
|71 (-1)
|Archie Brown
|70
|71 (+1)
|Mimovic
|–
|70
|Mert Hakan Yandaş
|71
|70 (-1)
|Çetin
|60
|67 (+7)
|Bartuğ Elmaz
|66
|66 (0)
|Burak Kapacak
|66
|66 (0)
|Omar Fayed
|–
|65
|Yusuf Akçiçek
|–
|65
Tabloya göz attığımızda öncelikle en büyük artışlardan bazılarına dikkat çekelim. Kaleci Çetin, 60 puandan 67’ye yükselerek +7’lik yükselişi cebine koyuyor.
İrfan Can Eğribayat, 70’ten 75 reytinge çıkıyor. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Duran, 74’ten 79 puana yükseliyor. Oğuz Aydın ise +4 yükselişle 73’ten 77’ye ulaşıyor.
En büyük düşüşler arasında -2 reyting kaybıyla Diego Carlos, Szymański, Djiku, Rodrigo Becão ve Cenk Tosun karşımıza çıkıyor.
Škriniar (81), Livaković (80), Amrabat (78), İsmail Yüksek (77), Cengiz Ünder (76), Mert Müldür (74) ve Emre Mor (73) ise geçen yılki reytinglerini korumaya devam ediyor.
Türkçe spiker desteğiyle geliyor
Electronic Arts geçtiğimiz haftalarda FC 26 için Türkçe dublajlı fragman videosu yayınlandı. Merakla beklenen oyunun bu sene nihayet Türkçe spiker desteğine sahip olacağı açıklandı.
EA Sports FC 26’nın 26 Eylül tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultimate sürümünü satın alan oyuncular ise 7 gün erken erişim imkanı sayesinde 19 Eylül’de oyuna erişim sağlayabilecek.
EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600
- İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı (AMD): RX 570
- Ekran kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti
- DirectX: 12
- Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps
- Depolama alanı: 100 GB
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700
- RAM: 12 GB
- Ekran kartı (AMD): RX 5600 XT
- Ekran kartı (Nvidia): GTX 1660
- DirectX: 12
- Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps
- Depolama alanı: 100 GB