    EA Sports FC 26: Fenerbahçe oyuncu reytingleri

    EA Sports FC 26 oyununda Fenerbahçe takımının oyuncu reytingleri ortaya çıktı.
    • FC 26'da Fenerbahçeli oyuncuların reytingleri belli oldu.
    • Çetin, İrfan Can Eğribayat, Duran ve Oğuz Aydın gibi oyuncuların reytinglerinde dikkat çekici yükselişler görüldü.
    • En büyük reyting kayıpları arasında ise Diego Carlos, Szymański ve Djiku gibi isimler geliyor.

    EA Sports FC 26 oyununda Fenerbahçe oyuncularının reytingleri açıklandı. Sarı lacivertli formayı terleten bazı oyuncularda FC 25’e kıyasla dikkat çekici yükselişler görüldü. Bazı isimler ise geçen yıla göre bir miktar zayıflamış görünüyor.

    Fenerbahçe taraftarları, açıklanan FC 26 reytingleri ile ilgili genel anlamda hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor. Fakat bu listenin ilerleyen haftalarda gelecek güncellemelerle birtakım değişiklikler gösterebileceği tahmin ediliyor.

    Sarı lacivertli takımın taraftarları bu yıl EA Sports FC 26’da geçen yıla benzer reyting oranlarıyla karşımıza çıkıyor. Fenerbahçeli yıldızların FC 25’ten FC 26’ya reyting değişikliklerini aşağıdaki tablodan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

    FC 25 reytingi FC 26 reytingi
    En-Nesyri 83 82 (-1)
    Anderson Talisca 82 81 (-1)
    Škriniar 81 81 (0)
    Fred 81 80 (-1)
    Livaković 80 80 (0)
    Durán 74 79 (+5)
    Diego Carlos 80 78 (-2)
    Amrabat 78 78 (0)
    İrfan Can Kahveci 79 78 (-1)
    Szymański 80 78 (-2)
    Djiku 79 77 (-2)
    Nélson Semedo 78 77 (-1)
    Çağlar Söyüncü 78 77 (-1)
    İsmail Yüksek 77 77 (0)
    Oğuz Aydın 73 77 (+4)
    Cengiz Ünder 76 76 (0)
    Rodrigo Becão 78 76 (-2)
    Oosterwolde 75 76 (+1)
    İrfan Can Eğribayat 70 75 (+5)
    Mert Müldür 74 74 (0)
    Emre Mor 73 73 (0)
    Lincoln 73
    Cenk Tosun 74 72 (-2)
    Miha Zajc 73 72 (-1)
    Levent Mercan 72 71 (-1)
    Archie Brown 70 71 (+1)
    Mimovic 70
    Mert Hakan Yandaş 71 70 (-1)
    Çetin 60 67 (+7)
    Bartuğ Elmaz 66 66 (0)
    Burak Kapacak 66 66 (0)
    Omar Fayed 65
    Yusuf Akçiçek 65

    Tabloya göz attığımızda öncelikle en büyük artışlardan bazılarına dikkat çekelim. Kaleci Çetin, 60 puandan 67’ye yükselerek +7’lik yükselişi cebine koyuyor.

    İrfan Can Eğribayat, 70’ten 75 reytinge çıkıyor. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Duran, 74’ten 79 puana yükseliyor. Oğuz Aydın ise +4 yükselişle 73’ten 77’ye ulaşıyor.

    En büyük düşüşler arasında -2 reyting kaybıyla Diego Carlos, Szymański, Djiku, Rodrigo Becão ve Cenk Tosun karşımıza çıkıyor.

    Škriniar (81), Livaković (80), Amrabat (78), İsmail Yüksek (77), Cengiz Ünder (76), Mert Müldür (74) ve Emre Mor (73) ise geçen yılki reytinglerini korumaya devam ediyor.

    Türkçe spiker desteğiyle geliyor

    Electronic Arts geçtiğimiz haftalarda FC 26 için Türkçe dublajlı fragman videosu yayınlandı. Merakla beklenen oyunun bu sene nihayet Türkçe spiker desteğine sahip olacağı açıklandı.

    EA Sports FC 26’nın 26 Eylül tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultimate sürümünü satın alan oyuncular ise 7 gün erken erişim imkanı sayesinde 19 Eylül’de oyuna erişim sağlayabilecek.

    EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).
    • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600
    • İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k
    • RAM: 8 GB
    • Ekran kartı (AMD): RX 570
    • Ekran kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti
    • DirectX: 12
    • Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps
    • Depolama alanı: 100 GB

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).
    • İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
    • İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700
    • RAM: 12 GB
    • Ekran kartı (AMD): RX 5600 XT
    • Ekran kartı (Nvidia): GTX 1660
    • DirectX: 12
    • Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps
    • Depolama alanı: 100 GB

    İlgili Haberler

