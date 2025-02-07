Football Manager 2025 iptal edildi: 33 yıllık seri sona mı eriyor?

SEGA ve Sports Interactive, Football Manager 2025'in iptal edildiğini duyurdu.

Merakla beklenen yeni futbol oyununun normal şartlarda Mart ayında yayınlanması bekleniyordu.

FM25'in geliştirme aşamasında istenen kaliteye ulaşamaması nedeniyle fişinin çekildiği doğrulandı.

Sega ve Sports Interactive, normal şartlarda Mart 2025’te piyasaya sürülmesi planlanan Football Manager 25 oyununu iptal edildiğini duyurdu. Geliştiriciler, ekibin istenilen kalite seviyesine ulaşmasını engelleyen geliştirme zorlukları nedeniyle daha önce yaşanan iki gecikmenin ardından bu üzücü kararı aldı.

Yapılan resmi açıklamaya göre Sega ve Sports Interactive, yasal ve mali yükümlülüklere uymak için en kısa sürede iptal kararı aldı. Daha önceki açıklamalarda Football Manager 25’in serinin evriminde önemli bir dönüm noktası olacağı, önemli teknik ve görsel iyileştirmeler getireceği vaat edilmişti. Fakat ne yazık ki geliştiriciler oyunun hala tatmin edici bir deneyim sunmadığı sonucuna vardı.

Sports Interactive oyunu mevcut haliyle yayınlayıp önümüzdeki aylarda düzeltebileceklerini belirtmişti. Ancak görünen o ki şirket bu yola gitmeyi tercih etmemiş gibi duruyor.

Football Manager serisi sona mı eriyor?

Açıklanan iptal kararına rağmen Sports Interactive, Football Manager serisinin devam edeceğinin garantisini hayranlarına verdi. Bu hafta yapılan açıklamada geliştiriciler, yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Stüdyo ayrıca bundan sonra oyuncuların beklentilerini karşılayan bir oyun sunmaya odaklanacaklarını vurguladı. Serinin devamı konusunda oyunseverlere garanti verilse de merakla beklenen bir sonraki oyun hakkında daha fazla bilginin en kısa sürede yayınlanması bekleniyor. Konuya ilişkin şirketten gelen açıklama şu şekilde oldu:

Oyunun pek çok alanında hedeflerimize ulaşmış olsak da genel oyuncu deneyimi ve arayüzü istediğimiz düzeyde değil. Tüketicilerin oyun testleri de dâhil olmak üzere kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, oyunun yeni gidişatı için doğru yolda olduğumuza dair kesin bir onay aldık ve bu amacımıza yaklaşıyoruz. Fakat yine de hak ettiğiniz standartların çok gerisinde kalıyoruz. Yolumuza ısrarla devam edebilir, FM25’in lansmanını mevcut durumuyla yapabilir ve bazı şeyleri sürecin ilerleyen aşamalarında düzeltebilirdik ancak bu doğru olmazdı. Lansmanın mart ayında yapılmasını da istemiyorduk çünkü bu, futbol sezonunda oyuncuların yılın ilerleyen dönemlerinde başka bir oyun satın almalarını bekleyemeyeceğimiz kadar geç bir tarih olacaktı. İptalin ardından artık elimizden gelen tüm çabayı bir sonraki sürümümüzün hedefimize ulaşması ve hepimizin beklediği kalite seviyesini yakalamasını sağlamak için harcıyoruz. En kısa süre içerisinde bu konuda ne durumda olduğumuz konusunda sizi bilgilendireceğiz.”

Geliştiriciler, kökleri 1992 yılında piyasaya çıkan Championship Manager (CM/ChampMan) oyununa dayanan ünlü Football Manager (FM) serisi yıl sonuna doğru yepyeni bir oyunla karşımıza devam ettirecek. Yani söz konusu iptal kararı, serinin sonu olmayacak.

Oyunseverler her ne kadar Football Manager 2025 ile karşılaşmayacak olsa da bu bekleyiş, daha güçlü ve kaliteli yepyeni bir oyunun doğuşuna işaret edebilir. Başka bir deyişle, “Gecenin en karanlık olduğu saatler, güneşin doğmaya en yakın olduğu saatlerdir…“