FIFA adını taşıyan son oyunu da tarihe karışıyor

Electronic Arts, FIFA 23'ün çok yakında tüm platformlardaki çevrimiçi hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı.

Şirket, 30 Ekim 2025 tarihinde oyunun online sunucularının fişinin çekileceğini bildirdi.

Yine de bu tarihten sonra oyunu çevrimdışı olarak oynamak mümkün olacak.

Fakat ne yazık ki Ultimate Team, Pro Clubs ve online sezonlar gibi en popüler modlar artık çalışmayacak.

FIFA 23, Electronic Arts’ın FIFA lisansı altında yaptığı son oyundu. Lisans anlaşmasını yenilemeyen şirket daha sonra seriyi rafa kaldırmaya karar verdi ve oyunun adını EA Sports FC olarak değiştirdi. Hatta geçtiğimiz haftalarda serinin yeni oyunu olan FC 26, Türkçe spiker desteğiyle piyasaya çıktı.

Oyuncular şimdiye dek son FIFA oyununu online olarak oynamaya devam edebiliyordu. Fakat artık bu dönem ne yazık ki sona eriyor. EA, FIFA 23 sunucularını 30 Ekim 2025’te kapatacağını resmi olarak duyurdu.

Electronic Arts’tan resmi açıklama geldi

FIFA 23 sunucularının kapatılacağına dair onay, EA’in hizmet güncellemeleri sayfasında resmi olarak duyuruldu. Şirketten gelen açıklamada, popüler futbol oyununun artık Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5’te mevcut olmayacağı belirtildi.

Oyuncular elbette ki 30 Ekim’den sonra da FIFA 23’ü oynamaya devam edebilecek. Fakat yalnızca çevrimdışı modlarda çalıştırılacak. Ne yazık ki bundan sonra oyunda yeni güncellemeler, çevrimiçi iş birliği, Ultimate Team, Pro Clubs veya başka online özellikler olmayacak.

FIFA serisi neden sona erdi?

Electronic Arts (EA) ile Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) arasında lisans anlaşması sağlanamaması sonucunda popüler oyun serisi sona ermiş oldu. FIFA 23 bu efsanenin son halkası olarak oyunseverlerin karşısına çıktı.

FIFA o döneme dek lisans ücreti olarak yılda 150 milyon dolar talep ediyordu. Fakat görüşmeler esnasında FIFA’nın iki katından yüksek bir para teklif ettiği (4 yıl için yaklaşık 1 milyar dolar) öne sürüldü. İddialara göre bu rakamlar, efsane futbol oyun serisinin sonunu getiren baş sebeplerden biri oldu.

Öte yandan FIFA’nın telif fiyatlarında artış talep etmesinin yanı sıra daha fazla kontrol ve genişleme isteğinde bulunduğu söyleniyor. Daha spesifik bir şekilde açıklamak gerekirse, FIFA’nın isim haklarını başka alanlarda da kullanmak istediği aktarılıyor.

Dolayısıyla bu da EA’nin oyununu “tek resmi FIFA oyunu” olmaktan çıkarıp münhasırlığını kaybettirecekti. Electronic Arts haklı olarak bunu kabul etmedi ve anlaşmadan kalktı.