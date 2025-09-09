Juventus’lu milli futbolcu Kenan Yıldız, EA Sports FC 26 reytingine isyan etti

EA Sports FC 26'da oyuncu reytingleri belli oldu.

Juventus'ta oynayan Türk milli futbolcu Kenan Yıldız, reyting puanlarını görünce hayal kırıklığına uğradı.

Juventus taraftarları da Yıldız'ın arkasında durarak EA Sports'a tepkilerini gösterdi.

Electronic Arts ekibi kısa süre önce EA Sports FC 26 oyuncuları için yeni reyting puanlarını duyurdu. Fakat bu duyuru ne yazık ki birtakım tartışmalara yol açtı. Bazı futbolcuların reytingleri hem taraftarlar hem de bizzat oyuncuların kendileri tarafından büyük tepki çekti.

İtalya Serie A’nın önde gelen köklü takımlarından biri olan Juventus’ta 10 numaralı formayı terleten genç milli futbolcumuz Kenan Yıldız, EA Sports FC 26 reyting puanını görünce duygularını gizleyemedi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan video, siyah-beyazlı takımın yetenekli ismini derin bir üzüntüye boğmuş görünüyor.

Kenan Yıldız: “Sizin benimle bir sorununuz mu var?”

Bir nevi lansman ritüeli olarak bu yıl da EA Sports FC 26 oyuncu reytingleri erkenden yayınlamaya başladı. Şirket, oyunun partner takımlarına reyting puanlarını gönderildi. Bunların arasında elbette Juventus da yer alıyor.

Fakat Yıldız’ın takım arkadaşlarının aldığı reytinglerle kıyaslandığında bile oldukça düşük olan 79’luk genel reytingi, Türk forvetin şaşkınlığını dile getirmesiyle beraber mesele adeta bir davaya dönüştü. Oyuncular bu yeni derecelendirmeyi pek de iyi karşılamadı.

McKennie ve David, yukarıda yer alan videoda Yıldız’ın 79 puanlı kartını gösterirken “Bu çılgınlık” yorumunda bulundu. Juventus’lu genç yıldız kendisi de reytingleri görünce oldukça şaşırdı ve ağzından “Sizin benimle bir sorununuz mu var?” sözleri döküldü.

Juventus forması giyen Kostic’e 81, Locatelli’ye 84 ve Gatti’ye 80 reyting verildiği görülüyor. Bu açıdan bakıldığında, takım oyununda artık temel bir rol oynayan Kenan Yıldız’a 79 puan verilmesinin dengeli bir reyting olduğunu düşünmek zor duruyor.

Juventus’un konuyla ilgili sosyal medya videosu ve Instagram paylaşımına yapılan çok sayıda yorumda, diğer reytinglerle karşılaştırmalar yapılarak bariz dengesizliğin vurgulanması da dahil olmak üzere taraftarlardan yoğun eleştiriler geldi

EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).

Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 5 1600 İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k

Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı (AMD): RX 570

RX 570 Ekran kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti

GTX 1050 Ti DirectX: 12

12 Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps

512 kbps Depolama alanı: 100 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).

Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700

Intel Core i7 6700 RAM: 12 GB

12 GB Ekran kartı (AMD): RX 5600 XT

RX 5600 XT Ekran kartı (Nvidia): GTX 1660

GTX 1660 DirectX: 12

12 Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps

512 kbps Depolama alanı: 100 GB

EA Sports FC 26 oyunu 26 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak. Ultimate sürümünü satın alan oyuncular bir hafta erken erişim imkanı sayesinde 19 Eylül’de oyuna ulaşabilecek.

Son olarak FC 26’nın Türkçe spiker desteğiyle geleceğini de ekleyelim. Oyunda uzun yıllardır beklenen bu koltuğa oturacak isimler ise Türkiye’nin önde gelen spikerleri Özkan Öztürk ve Ertem Şener olacak.