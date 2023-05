Elon Musk duyurdu: Yeni Twitter CEO’su Linda Yaccarino oldu

2022 yılın sonlarında 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın alan ünlü iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz aylarda platformdan bir anket başlatmış ve CEO koltuğunu bırakıp bırakmaması gerektiğini takipçilerine sormuştu. Büyük bir çoğunlukla “evet” oyu alan Musk, uygun bir aday bulduktan sonra koltuğu devredeceğini ifade etmişti. Aradan geçen birkaç aylık süre sonunda Musk, kenara çekilme sözünü tuttuğunu göstererek Twitter’ın sorumluluğunu üstlenecek yeni bir CEO bulduğunu açıkladı.

Yeni CEO’nun X Corp’ta görevi devralacağını aktaran Elon Musk, dün paylaşmış olduğu tweet’te “X/Twitter için yeni bir CEO tuttuğumu duyurmaktan heyecan duyuyorum. 6 hafta içinde göreve başlayacak. Rolüm yönetici başkanı ve CTO, ürün, yazılım ve hizmetlerden sorumlu olmaya geçiş yapacak” demişti. Bugün ise Musk yeni CEO’nun ismini açıkladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk bugün yapmış olduğu son açıklamada, Twitter’ın yeni CEO’sunu açıkladı. Musk, Linda Yaccarino’nun şirketin yeni CEO’su olduğunu duyurdu. Musk’ın konuya ilişkin yapmış olduğu paylaşım şu şekilde oldu:

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023