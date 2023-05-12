Elon Musk duyurdu: Yeni Twitter CEO’su Linda Yaccarino oldu

2022 yılın sonlarında 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın alan ünlü iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz aylarda platformdan bir anket başlatmış ve CEO koltuğunu bırakıp bırakmaması gerektiğini takipçilerine sormuştu. Büyük bir çoğunlukla “evet” oyu alan Musk, uygun bir aday bulduktan sonra koltuğu devredeceğini ifade etmişti. Aradan geçen birkaç aylık süre sonunda Musk, kenara çekilme sözünü tuttuğunu göstererek Twitter’ın sorumluluğunu üstlenecek yeni bir CEO bulduğunu açıkladı.

Yeni CEO’nun X Corp’ta görevi devralacağını aktaran Elon Musk, dün paylaşmış olduğu tweet’te “X/Twitter için yeni bir CEO tuttuğumu duyurmaktan heyecan duyuyorum. 6 hafta içinde göreve başlayacak. Rolüm yönetici başkanı ve CTO, ürün, yazılım ve hizmetlerden sorumlu olmaya geçiş yapacak” demişti. Bugün ise Musk yeni CEO’nun ismini açıkladı.

Linda Yaccarino, Twitter’ın yeni CEO’su oldu

Milyarder iş insanı Elon Musk bugün yapmış olduğu son açıklamada, Twitter’ın yeni CEO’sunu açıkladı. Musk, Linda Yaccarino’nun şirketin yeni CEO’su olduğunu duyurdu. Musk’ın konuya ilişkin yapmış olduğu paylaşım şu şekilde oldu:

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology. Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023

Linda Yaccarino’yu Twitter’ın yeni CEO’su olarak karşılamaktan heyecan duyuyorum! Linda öncelikle iş operasyonlarına odaklanırken, ben ise ürün tasarımı ve yeni teknolojilere odaklanacağım. Bu platformu bir “süper uygulama” olan X’e dönüştürmek için Linda ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Aralık ayında Elon Musk, platformda bir anket düzenleyerek kullanıcılara Twitter’ın CEO’luğundan istifa edip etmemesi gerektiğini sordu. Çoğunluk olumlu oy kullandı. Musk, anketin sonuçlarına uyacağını söyledi, ancak daha sonra geri döndü ve “bu görevi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz işi devreceğim” ifadelerini kullandı. Şubat ayında ise yıl sonuna kadar bu koltuğu devredecek birini mutlaka bulacağını dile getirdi. Fakat aradan çok fazla zaman geçmeden beklenen adım nihayet geldi.

Linda Yaccarino kimdir?

Linda Yaccarino, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük medya şirketlerinden biri olan NBCUniversal bünyesinde küresel reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu başkan yardımcısı görevini üstlenmişti. Yaccarino’nun NBCUniversal’daki kariyeri, şirketin önemli ölçüde güçlenmesine katkıda bulundu.

1963 yılında New Jersey’de doğan Linda Yaccarino, kariyerine 1985 yılında NBC’de reklam satışları bölümünde başladı. Daha sonra Turner Broadcasting, MTV Networks ve Turner Entertainment Newtorks’te görev aldı. 2011’de Comcast’in NBVCUniversal’ı satın alması ile beraber Yaccarino, şirketin kablolu televizyon bölümünde başkan yardımcısı oldu.

NBCUniversal’da televizyon kanallarının reklam gelirlerini artırmak için pazarlama stratejileri oluşturan, yeni iş fırsatları keşfetmeye katkıda bulunan ve şirketin dijital platformlarında reklam satışlarını artıran Yaccarino kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görüldü. Advertising Age tarafından Yılın Medya Kişiliği olarak seçilen Yaccarino, Forbes’in 100 En Güçlü Kadın listesinde de yer aldı.