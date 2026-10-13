Character.AI iflas başvurusu yaptı, Disney 20 milyon dolarla ilk teklifi verdi

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Character.AI'ın sahibi Character Technologies, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü ABD'nin Delaware eyaletinde Chapter 11 kapsamında iflas koruması için başvurdu.

Disney, Character.AI'ın bazı fikri mülkiyet haklarının münhasır olmayan, süresiz lisansı için 20 milyon dolarlık ilk teklifi verdi ve rakip alıcılar bu teklifin üzerine çıkabilecek.

Platform, Kasım sonu ya da Aralık başında tamamlanması beklenen satış boyunca çalışmaya devam edecek, ancak işletmeyi sürdürecek bir alıcı çıkmazsa kapatılacak.

Yapay zeka sohbet platformu Character.AI’ın sahibi Character Technologies, ABD’de iflas koruması için başvurdu. Şirket, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’nde ABD iflas yasasının 11. bölümü (Chapter 11) kapsamında gönüllü bir süreç başlattı ve varlıklarının tamamını ya da büyük bölümünü mahkeme gözetiminde satmayı planlıyor.

Satış sürecindeki ilk teklif Disney’den geldi. Disney, Character.AI’ın bazı fikri mülkiyet haklarının ve belirli hukuki taleplerin münhasır olmayan, süresiz lisansı için 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket ise satış tamamlanana kadar uygulamanın ve web sitesinin çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

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Character.AI neden iflas başvurusu yaptı?

Character.AI CEO’su Colin Adams, Yönetim Kurulu’nun seçenekleri değerlendirdikten sonra mahkeme gözetiminde yapılacak bir satışın tüm paydaşlar için en yüksek değeri sağlayacağı sonucuna vardığını söyledi. Reuters’un haberine göre Character Technologies, mahkemeye sunduğu belgelerde varlıklarını ve borçlarını 50 ile 100 milyon dolar aralığında gösterdi.

2021’de kurulan Character.AI, son bir yılda yoğun bir hukuki baskıyla karşı karşıya kaldı. Şirket Ocak ayında gençlerin ruh sağlığı krizleri ve intiharlarıyla ilgili açılan beş davada uzlaşmaya varmıştı. Ancak o tarihten bu yana hem ailelerden hem de ABD eyaletlerinden yeni hukuki taleplerle karşılaştı.

Disney’in 20 milyon dolarlık teklifi neyi kapsıyor?

Disney, satış sürecinde taban fiyatı belirleyen ilk teklif sahibi (stalking horse) konumunda bulunuyor. Şirketin basın açıklamasına göre rakip alıcılar bu teklifin üzerine çıkabilecek, Character.AI de ihale kurallarının onaylanması için mahkemeye başvurdu. Disney, 20 milyon dolarlık ödemenin yanında daha önce Character.AI’dan transfer ettiği çalışanlarla bir geçiş hizmeti de sağlayacak. Bu çalışanlar, platformun bir süre daha güvenli biçimde işlemesine yardımcı olacak.

İki şirket arasındaki bağ yeni değil. Disney, Eylül ayında Character.AI’ın o dönemki CEO’su Karandeep Anand’ı yeni oluşturduğu Kıdemli İcra Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Direktörü görevine getirmişti. Geçen yıl ise Character.AI’a kendi karakterlerini taklit eden sohbet robotlarını platformdan kaldırması için ihtar göndermişti. Lisansın münhasır olmaması nedeniyle aynı haklar başka alıcılara da açık kalıyor.

Character.AI kapanacak mı?

Platform şimdilik kapanmıyor. Character.AI’ın blogunda yayınlanan açıklamaya göre kullanıcılar tüm hizmetlere erişmeye devam edebiliyor, ücretli abonelikler de geçerliliğini koruyor. Faturalandırmada şimdilik bir değişiklik yapılmadı, şirket ücretli özellikleri etkileyecek bir değişiklik olursa aboneleri önceden bilgilendireceğini belirtiyor.

Şirket, satış sürecinin Kasım ayının sonunda ya da Aralık ayının başında tamamlanmasını bekliyor. Ancak süreç sonunda platformu çalıştırmaya devam edecek bir alıcı çıkmazsa Character.AI’ın tamamen kapatılacağı açıklandı. Mahkeme belgeleri ve dava ayrıntıları ise süreçte alacak kayıtlarını yürüten Stretto şirketinin sitesinde yayınlanıyor.

Türkiye’deki kullanıcıların sohbetlerine ne olacak?

Character.AI’ın açıklamasında bölgesel bir ayrım yer almıyor. Bu nedenle Türkiye’den platformu kullananlar da şu an diğer ülkelerdeki kullanıcılarla aynı şekilde uygulamaya ve web sitesine erişebiliyor. Şirket, mevcut gizlilik korumalarının ve veri uygulamalarının değişmediğini, kullanıcıların hesaplarını uygulama ya da web sitesi üzerinden silebileceğini ve verilerini dışa aktarabileceğini belirtiyor.

Buna karşın açıklamada, satışın ardından sohbet geçmişlerinin ve kullanıcı verilerinin yeni bir alıcıya hangi koşullarla geçeceğine dair bir ayrıntı yer almıyor. Şirket, platformun kapatılması halinde bu verilerin akıbetini de açıklamadı.