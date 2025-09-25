Ezber bozan ortaklık: Samsung, 20. yıla özel iPhone için ekran üretecek

Apple, 20. yıla özel iPhone'ların ekranını rakibine emanet edecek.

Samsung Display, bu özel model için "Color Filter on Encapsulation" (COE) adını verdiği OLED ekranları kullanacak.

Böylelikle ekran daha ince, daha parlak ve daha verimli bir performans ortaya koyacak.

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, 2027 yılında piyasaya sunulması planlanan 20. yıla özel iPhone modeli için Samsung Display tarafından geliştirilen OLED panelleri kullanmayı planlıyor.

Katlanabilir iPhone’un ekranını da rakibine emanet eden ABD’li şirket, daha parlak ve ince bir teknolojiden yararlanacak. Bu bileşen, 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan gelecekteki Galaxy S26 serisi için zaten onaylanan Color Filter on Encapsulation (COE) teknolojisini kullanıyor.

Bu yeni ekran teknolojisi ne işe yarayacak?

Geleneksel OLED ekranlarda, yansımaları azaltan ve kontrastı artıran polarize edici adı verilen bir katman bulunuyor. Fakat sorun şu ki, bu katman aynı zamanda panelden yayılan ışığın bir kısmını emerek verimliliği sınırlıyor.

COE yaklaşımı, renk filtresini doğrudan ekranın koruyucu kapsülleme katmanına entegre ederek polarize ediciyi ortadan kaldırıyor. Bu da üç temel avantaj sağlıyor. Kullanıcılar azaltılmış ekran kalınlığı, gözle görülür parlaklık artışı ve daha düşük güç tüketimi sunuluyor.

Ekran uzmanlarına göre bu avantajlar, cihazın kalınlığını azaltmaya ve pil ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor. Bu iki nokta, üst düzey akıllı telefon tüketicileri tarafından sürekli olarak önemseniyor.

Samsung Display, COE panellerinin geliştirmesini tamamladı ve Galaxy S26 serisi için bunları tedarik etmesi bekleniyor. Samsung Electronics, bu teknolojiyi rakibinden önce piyasaya sürerek ekran segmentinde farklılaşma stratejisini güçlendiriyor.

Apple’ın bu yeniliği 2027’de 20. yıl dönümüne özel iPhone’da yer vermeyi planlıyor. Rakibine kıyasla gecikmeye rağmen şirketin ana rakibinin teknolojisini kullanma kararı, ekran sektöründe ilerlemenin ne kadar öncelikli hale geldiğini gösteriyor.

Güney Kore gazetesi ETNews’e röportaj veren bir sektör yöneticisi, “Apple’ın benimsemesi, teknolojiyi küresel ölçekte doğrulayabilir ve tedarikçileri daha fazla üretim kapasitesine yatırım yapmaya teşvik edebilir” dedi.

20. yıl dönümüne özel iPhone modeli 2027 yılında piyasaya çıkacak. Cihaz tasarım yeniliklerinin yanı sıra performans konusunda da çıtayı üst noktalara taşıyacak. Telefonda yer alacak COE ekran, kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayacak.

Son olarak bunun Apple ile Samsung arasındaki mevcut tek iş birliği olmadığını da ekleyelim. ABD’li şirket, katlanabilir iPhone modelinin ekranı için de Samsung Display ile anlaşmıştı. Bu ekranın kırışıklığı önleyen özel bir teknoloji sunacağı biliniyor.