Samsung Galaxy S26 Pro ve Ultra’nın ilk görüntüleri ortaya çıktı

Galaxy S26 Pro ve Ultra modellerinin şık tasarımları internete sızdı.

Merakla beklenen cihazlar, tekil lens yerleşimi yerine kamera adasını geri getirecek.

Serinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S26 Ultra, daha yuvarlatılmış köşelere ve daha konforlu bir tutuş hissine sahip olacak.

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi telefonları ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Merakla beklenen üst düzey Galaxy S26 Pro ve Ultra seçeneklerinin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. S25 ailesinin alışılagelmiş tasarımından uzaklaşan modeller, cesur bazı değişiklikler ortaya koyacak.

En dikkat çekici değişikliklerden bir tanesi ise serinin “Ultra” seçeneğinde yaşanacak. Kullanıcılardan gelen “ergonomi” eleştirilerine kulak veren Samsung, yeni modeli daha yuvarlak ve ele oturan bir kasa yapısıyla karşımıza çıkaracak.

Bununla birlikte şirket, yıllardır alıştığımız tekil lens yerleşimine de veda edecek. Bunun yerine “Pro” ve “Ultra” cihazlarında kamera adası geri getirilecek.

Galaxy S26 Pro ve Ultra’nın tasarımları sızdı

Galaxy S26 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,27 inçlik bir ekranla gelecek. Daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için ince çerçevelerle donatılacak. Cihaz bazı ülkelerde Exynos 2600, bazılarındaysa Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy çipinden güç alacak.

12 GB RAM kapasitesine sahip olması beklenen cihaz, 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sunacak. Dikey olarak yapılandırılmış kamera kurulumu, 50 MP birincil sensör, 12 MP ultra geniş sensör ve 10 MP telefoto lens içerecek. 45W hızlı kablolu şarj ve yeni Qi2 manyetik şarj standardıyla uyumlu 4.300 mAh pil kapasitesi yer alacak.

Serinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S26 Ultra, daha yumuşak ve yuvarlatılmış köşeler sunarak keskin kenarlı tasarımı geride bırakacak. Ekranda üçüncü nesil yansıma önleyici camla korunan 6,9 inç AMOLED panel yer alacak. Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy çipiyle üst düzey bir performans ortaya koyacak cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunacak.

Arka tarafta gruplanan kamera seti mobil fotoğrafçılar için iddialı yeteneklere ev sahipliği yapacak. Burada 200 MP ana kamera, 50 MP periskop, 12 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lense yer verilecek. Model 5.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkacak.

Galaxy S26 Edge’in özellikleri belli oldu

Bu yıl tanıtılan Galaxy S25 Edge modelinin doğrudan halefi olacak S26 Edge’in ise 5,5 mm kalınlığa sahip olması bekleniyor. Zarif tasarımıyla öne çıkacak ürün, QHD+ çözünürlük kalitesini destekleyen 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Edge iddialara göre QHD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 200 MP ana kamera ve 12 MP yardımcı lensle gelecek. Qi2 manyetik şarj desteğiyle güçlendirilecek telefonda 4.300 mAh pil kapasitesi bulunacak.

Galaxy S26 serisinin 2026 yılının başlarında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Lansmana hala uzun bir süre olduğu için, duyurudan evvel cihazlarla alakalı daha pek çok ayrıntıya ulaşacağız gibi görünüyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Galaxy S26 serisindeki bir modelin iPhone 17’yi anımsatan tasarımının ortaya çıktığını da ekleyelim. Söz konusu cihaz muhtemelen serinin ultra ince seçeneği “Edge” olacak.