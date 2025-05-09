Samsung katlanabilir iPhone için özel bir ekran üretecek

Katlanabilir iPhone'ların ekranı Samsung tarafından özel olarak üretilecek.

Bu ekran, Galaxy Z Fold 6'dan daha ince, hafif ve sağlam bir yapıya sahip olacak.

Merakla beklenen cihazın 2027 yılında karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor

Teknoloji devi Apple’ın tedarik zinciriyle bağlantıları olan bir kaynağın verdiği bilgiye göre şirketin merakla beklenen katlanabilir iPhone cihazı, markanın en büyük rakiplerinden biri olan Samsung tarafından geliştirilen devrim niteliğinde bir ekran paneli ile karşımıza çıkacak.

Sosyal medyadan yeux1122 tarafından aktarılan bilgilere göre burada Apple’ın ticari marka haklarına sahip olacağı özel bir süreç uygulanacak. Şirketin incelik, güç verimliliği ve parlaklık konusundaki katı gereksinimleri Samsung tarafından karşılanacak.

Samsung Galaxy Z Fold’dan daha ince, hafif ve sağlam olacak

Samsung’un yeni paneli, iPhone’larda standart olan hücre içi teknolojiyi kullanarak dokunmatik sensörü doğrudan ekranın TFT katmanına entegre ediyor. Bu da Galaxy Z Fold‘un bileşenlerine kıyasla kalınlığı yaklaşık yüzde 19 oranında azaltarak daha hafif ve daha sağlam bir bileşen sağlıyor.

Samsung’un ayrı bir dokunmatik katman kullanan mevcut yaklaşımının aksine, hücre içi teknoloji laminasyon boşluklarını ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda tepki süresini iyileştiriyor ve katlanabilir OLED menteşenin mekanik gerilimlerine dayanıyor.

Cihazdan neler bekleniyor?

Söylentilere göre katlanabilir iPhone, 7.8 inçlik iç ekrana ve 5.5 inçlik dış ekrana sahip kitap benzeri bir tasarıma sahip olacak.

Merakla beklenen cihazda çift arka kamera, ön kamera, Touch ID özellikli güç düğmesi (Face ID’nin yerini alacak) ve yüksek yoğunluklu pille gelecek.

Cihazın açık halde 4,5 mm, kapalı halde ise 9 ila 9,5 mm arasında bir kalınlığa sahip olması bekleniyor. Bu da OPPO Find N5 (açık halde 4,2 mm) gibi rakiplerinin inceliğiyle rekabet edecek.

“Çubuk” tasarımı olarak tanımlanan katlanabilir iPhone cihazının ekranı, açıldığında standart bir iPhone’un ekranı gibi görünecek. Telefonda “neredeyse görünmez” bir kırışıklık oluşacak. Panel ayrıca üstün renk üretimi ve daha yüksek parlaklık seviyeleri vaat edecek.

Raporda Samsung’un Galaxy Z Fold 7’nin (katlanmış halde 9,5 mm, katlanmamış halde 4,5 mm) kalınlığını azaltma yönündeki hamlesinin, Apple’ın üretim gereksinimlerini karşılayabileceği belirtiliyor.

Bu da Samsung Galaxy Z Fold 7‘yi en ince katlanabilir akıllı telefonlar arasına sokacak. Cihaz bu anlamda Galaxy Z Fold 6‘yı (katlanmış halde 12,2 mm, açılmış halde 5,6 mm) önemli ölçüde geride bırakacak.

Katlanabilir iPhone’un fiyatı ne kadar olacak?

Birçok gazeteci ve analiste göre Apple’ın katlanabilir iPhone modelinin fiyatı en az 2.000 dolarlık bir etiketle karşımıza çıkacak. Merakla beklenen cihaz Galaxy Z Fold 6’dan daha pahalı olacak. Telefonun 2027 yılında piyasaya çıkabileceği söyleniyor.

Ortaya çıkan bu rakamlar Samsung ve Google gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında aynı kefede gibi görünüyor. Ancak Apple, bu miktarla katlanabilir akıllı telefonlar için yeni bir sektör standardı belirlemeyi amaçlıyor.