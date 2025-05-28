Apple her yıl yeni bir iPhone tasarımıyla bizleri şaşırtacak

Apple, iPhone'lar için köklü tasarım değişiklikleri gerçekleştirecek.

İddialara göre şirket, 2027'ye kadar her yıl yeni bir tasarım sunacak.

Apple'ın ilk büyük tasarım yeniliği iPhone 17 serisiyle birlikte karşımıza çıkacak.

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazlarının tasarımında daha hızlı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor olabilir. Digital Chat Station’dan gelen son raporlar, Çin’deki tedarik zincirinden sızdırılan bilgilerle birlikte 2025-2027 yılları arasında her yıl cihazın görünümünün farklı yönlerini güncellemeyi planladığına işaret ediyor.

Bu değişikliklerin iPhone cihazlarının hem önünü hem de arkasını kapsayacak şekilde kademeli olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Apple’ın bu noktada nihai hedefi ise kameralar ve sensörler de dahil olmak üzere ekrandaki görünür kesintileri ortadan kaldırarak tam ekran kullanıcı deneyimi sunmak olacak.

iPhone’lar köklü tasarım değişikliklerine hazırlanıyor

MacRumors’un haberine göre Apple’ın ilk değişikliği, 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 için olacak. En önemli yenilik ise artık yatay bir düzene sahip olacak olan arka kamera modülünün yeniden düzenlenmesi olarak karşımıza çıkacak.

Şirketin bu radikal hamlesi, 2019’da piyasaya sürülen iPhone 11 Pro’dan bu yana cihazın bu bölümünde yapılan ilk önemli yeniden tasarım olacak. Fakat bu tasarım değişikliğinin Google Pixel telefonları anımsatacağı da konuşuluyor.

Öte yandan Apple bu yıl “Plus” modelini rafa kaldırarak ultra ince iPhone 17 Air cihazını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen cihaz üst düzey bir zarafet ortaya koyacak.

2026 yılında ise değişikliklerin cihazın ön yüzünde olması bekleniyor. Apple’ın iPhone 14 Pro’dan bu yana çentiğin yerini alan ve ön kamera ile Face ID sensörlerini barındıran hap şeklindeki çentiği, yani Dinamik Ada’yı kaldırması bekleniyor.

Onun yerine sadece selfie kamerası için küçük bir dairesel delik yer alacak. Face ID yüz tanıma sensörleri ise ekranın altına gizlenecek.

Çentiksiz iPhone yolda

2027 yılında Apple ekranında herhangi bir çentik, kesik veya delik bulunmayan bir iPhone ile karşımıza çıkabilir.

Şirketin Face ID sistemini ve ön kamerayı ekranın altına entegre etmek için çalıştığı; böylece cihazın ön tarafındaki görünür parazitlerin tamamen ortadan kaldırılması için çalıştığı söyleniyor.

Bu değişikliklerin sadece Pro modellerine mi özel olacağı yoksa tüm iPhone serisine mi geleceği henüz belli değil. Şirket, teknolojik yenilikleri genellikle ilk olarak en pahalı cihazlarda tanıtıyor. Tıpkı iPhone 14 Pro’da ilk kez tanıtılan ve iPhone 15’te standart modellere ulaşan Dinamik Ada örneğinde olduğu gibi…

Apple’ın henüz resmi olarak doğrulamadığı bu bilgi, Asya’daki üretim zincirindeki kaynaklardan gelen söylentilerden ibaret. Eğer bu değişiklikler doğrulanırsa, iPhone tarihindeki en büyük ardışık görsel değişiklik döngüsünü temsil edebilir. Yine de henüz şirketten şimdilik bir açıklama gelmediğini de ekleyelim.