iPhone 17 serisi özellikleri ve fiyatları sızdırıldı

Lansmana günler kala iPhone 17 serisinin özellikleri ve fiyatları sızdırıldı.

Serinin temel üyesi 799 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak.

En pahalı seçeneği olacak iPhone 17 Pro Max ise 1 TB'lık sürümüyle 1.699 dolardan tavan fiyat oluşturacak.

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. 9 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00’de resmi olarak piyasaya duyurulması beklenen cihazlar, daha şimdiden 2025 yılının yıldızı olmaya aday gösteriliyor.

Ortaya çıkan son raporlar ise yaklaşan iPhone 17 serisinin teknik özellikleri ve fiyatları ile ilgili akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Ayrıca yeni akıllı telefon ailesinin satış konfigürasyonları, ekran ayrıntıları, A19 çipi ve RAM kapasiteleri gibi konularda da önemli ipuçları geliyor.

iPhone 17 serisinden neler bekleniyor?

iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Ekran boyutu 6.2 inç 6.6 inç 6.2 inç 6.8 inç Ekran teknolojisi Esnek AMOLED, On-cell Esnek AMOLED, On-cell Esnek AMOLED, On-cell Esnek AMOLED, On-cell Yenileme hızı LTPO, 120Hz LTPO, 120Hz LTPO, 120Hz LTPO, 120Hz İşlemci A19 (TSMC 3nm) A19 (TSMC 3nm) A19 Pro (TSMC 3nm) A19 Pro (TSMC 3nm) RAM LPDDR5X 8GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X 12GB Depolama 128GB / 256GB / 512GB 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB Fiyat tahmini 799 USD’den başlayan fiyatlarla (799 / 899 / 1099 USD) 1099 USD’den başlayan fiyatlarla (1099 / 1299 / 1499 USD) 1199 USD’den başlayan fiyatlarla (1199 / 1399 / 1599 USD) 1299 USD’den başlayan fiyatlarla (1299 / 1499 / 1699 USD)

TrendForce raporuna göre iPhone 17 Air modeli üç farklı fiyat ve depolama seçeneğiyle satışa çıkacak. Giriş seviyesi konfigürasyonu 1.099 dolar (256 GB depolama alanı), ardından 512 GB’lık sürüm 1.299 dolar 512 GB sürümü ve son olarak 1 TB versiyonu 1.499 dolardan raflara gelecek.

Geçen yılki satış stratejisini sürdüren Apple, standart iPhone 17’yi 128 GB depolama alanıyla birlikte 799 dolarlık giriş seviyesi bir fiyatla konumlandırıyor. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, temel depolama alanının 256 GB’a yükseltilmesi ve tahmini 50 ila 100 dolar arasında bir fiyat artışıyla gelecek.

Modeller arasındaki farklar depolama alanıyla sınırlı kalmayacak. Rapor, iPhone 17 ve iPhone 17 Air’ın yeni A19 işlemciye sahip olacağını, Pro serisinin ise daha yüksek performanslı A19 Pro çipini kullanacağını doğruluyor.

Öte yandan RAM kapasitesi de farklılaşacak. Standart iPhone 17 modeli 8 GB olmaya devam ederken, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max 12 GB RAM ile güçlendirilecek. Ekranlardaki tarihi ayrım ortadan kalkacak. Bir zamanlar yalnızca Pro modellerine özel olan 120 Hz ProMotion teknolojisi artık tüm iPhone 17 serisinde standart hale gelecek.

Analistler, iPhone 17 serisinin satışlarda büyüme beklentisi yarattığını da vurguluyor. 2024 yılında iPhone 16 serisine kıyasla toplam sevkiyatlarda yüzde 3,5 oranında bir artışa işaret ediliyor. “Pro” modellerinin ise Apple’ın satışlarda “itici gücü” olmaya devam edeceği belirtiliyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde iPhone 17 Pro Max’in kanlı canlı ortaya çıktığını ekleyelim. Lansmana günler kala serinin en güçlü modeli bir videoda görüntülendi. Ayrıca serinin tüm üyelerinin tasarımlarının internete sızdığını da belirtmekte fayda var.