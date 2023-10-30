Elon Musk, X’i bir finans devine dönüştürmek istiyor

Milyarder iş insanı Elon Musk her geçen gün yeni fikirleri ile X platformunu değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Musk’ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve ismini Twitter’dan X’e dönüştürmek gibi radikal değişiklikler gerçekleştirdiği platform, şimdi ise hedefini çok daha ileriye dikmiş durumda.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre, yakın zamanda yapılan bir iç toplantı sırasında Elon Musk’ın X (eski adıyla Twitter) ile ilgili planlarını özetlediği ortaya çıktı. Bir döneme damgasını vuran, ancak son dönemlerde düşüşe geçen sosyal ağın hepsi bir arada bir finans merkezine dönüştürüleceği dile getirildi. Şu anda bu hedeflerin yalnızca sözde olmadığı, para transferi işlevini eklemek için Amerika Birleşik Devletleri’nden yetkililer ile lisans alma süreci konusunda görüşmelere başlanıldığı belirtildi.

X bir finans merkezi haline gelebilir

İddialara göre Elon Musk, toplantı sırasında şu ifadelere yer verdi: “Ödemelerden bahsettiğimde, bir kişinin tüm finansal hayatından bahsediyorum. Eğer konu paraysa bizim platformumuzda olacak. Para, menkul kıymetler veya başka bir şey…”

Bu ifadeler ile birlikte Elon Musk, X platformunu bir finans merkezi haline getirme niyetini açık bir şekilde belli etti. X’i kişisel finansın her yönünün yönetilebileceği bir platforma dönüştürmek isteyen Musk’ın açıklaması, sosyal ağın yönünde radikal bir değişime işaret ediyor. Tecrübeli iş insanı, önümüzdeki yılın sonuna kadar platformda çarpıcı bir dönüşüme şahitlik edileceğini vurguluyor.

Elon Musk’ın X ile ilgili finans konusundaki bu vizyonu büyük bir dikkat topladı. Ancak bunun ne derece başarılı hayata geçirileceği şimdilik tartışma konusu. Musk’ın bu konudaki iyimser yaklaşımına rağmen entegre bir finansal platform yaratmak, hem lisanslama hem de kullanıcı kabulü açısından pek çok zorluğa sahip.

Musk’ın planları, X’in abonelik tabanını genişleterek ve reklam gelirlerini artırarak platformun gelirlerini artırabilir. Öte yandan platformun ödeme işleme ve güvenlik altyapısını geliştirmesini sağlayabilir. Bu da kullanıcıların platformu daha güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanmasını sağlayabilir.

Ancak elbette ki bu planlar bazı dezavantajlar da doğurabilir. Musk’ın X’i bir ödeme aracı olarak kullanması, platformun amacını ve işlevini değiştirebilir. Örneğin X’in kullanıcıların birbirleriyle para transferi yapması için kullanılması, platformu bir sosyal medya platformundan çok bir finansal platforma dönüştürebilir.