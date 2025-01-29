X Money yolda: Elon Musk’tan Visa ile önemli anlaşma

Elon Musk, Visa şirketiyle kritik bir işbirliğine imza attı.

Platformun CEO'su, X Money adı altında platformun para transferlerini desteklemeye başlayacağını açıkladı.

X'in finans hizmetinin bu yıl sonlarında kullanıcılarla buluşacağı ifade edildi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) önemli bir hamlede bulundu. Şirketin X Money adlı yeni bir uygulama içi ödeme sistemi hizmeti için Visa ile tarihi bir ortaklığa imza attığı açıklandı. P2P ödemeleri için gerçekleştirilmesi beklenen bu adım, daha önce platformun finansal hizmetlerle kullanıcıların karşısına çıkacağı iddialarından sonra geldi.

Konuya ilişkin söylentiler neredeyse bir yıldan fazla süredir ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Şimdi ise artık her şey nihayet daha net ve tanımlanmış görünüyor. Bu yılın sonuna doğru platform, X Money’i Visa’nın resmi ortağı olarak entegre etmeye hazırlanıyor.

X Money bu yıl resmen kullanıcılara sunulacak

Konuya ilişkin resmi duyuru bizzat platformun CEO koltuğunda oturan Linda Yaccarino tarafından yapıldı. Görünüşe göre bu şirket için son derece önemli bir adım olarak karşımıza çıkacak. Proje oldukça iddialı görünüyor ve şimdiden büyük bir potansiyele sahip görünüyor. Elon Musk bu sayede çevrimiçi finans yönetiminin biçimini kökten değiştirmeyi amaçlıyor.

Açıklanan detaylara göre X Money insanlar arasında doğrudan işlem yapılmasına olanak sağlayacak. Hizmet Venmo gibi diğer benzer platformlarda olduğu gibi banka hesabına para aktarmak da mümkün olacak. “X Wallet” özelliği aynı zamanda paranızı doğrudan uygulama içine yatırmanıza da olanak tanıyacak.

Linda Yaccarino ve Elon Musk aslında uzun süredir finansal hizmetleri uygulamaya getirmeyi hedefliyordu. Yöneticiler platformu bir “Super App” haline dönüştürmeyi epeydir amaçlıyor. Geçen yıl yayınlanan bir dahili not, şirketin kullanıcılara sunulan bankacılık ve ödeme özellikleri de dahil olmak üzere planlarını ortaya çıkardı. Musk, artık gerçekleşmeye daha yakın görünen iddialı bir hedef olan X aracılığıyla insanların tüm finans dünyasını yönetmesine izin vermek istediğini belirtti.

Şimdilik X Money hala bu tam vizyondan uzak görünse de potansiyelinin yüksek olduğu düşünülüyor. Linda Yaccarino, Visa ile ortaklığın bu yılki birçok önemli duyurunun yalnızca ilki olduğunu ifade ediyor.

X Money’in kullanıcılar için nasıl çalıştığına ilişkin kesin ayrıntılar hala gizli tutuluyor. Platformun hizmet üzerinden nasıl para kazanacağı ise henüz bilinmiyor.