    Dua Lipa’dan Samsung’a 15 milyon dolarlık dava: İşte olayların perde arkası

    Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, televizyon ambalajlarında fotoğrafını izinsiz kullandığı iddiasıyla Samsung’a 15 milyon dolarlık dava açtı.
    • Ünlü sanatçı Dua Lipa, kendisine ait bir fotoğrafın televizyon kutularında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Samsung'a 15 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
    • Kaliforniya Federal Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, şarkıcının 2024 yılındaki bir konserinden çekilen görselin telif ve kişilik haklarını ihlal ettiği öne sürülüyor.
    • İddialara göre Samsung, sanatçının defalarca yaptığı kullanım durdurma taleplerine yanıt vermedi ve haksız kazanç sağlamaya devam etti.

    Ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğrafını televizyon kutularının ön yüzünde kullandığı gerekçesiyle Güney Koreli teknoloji devi Samsung’a dava açtı. Dava dilekçesinde, şirketin satışları artırmak amacıyla izinsiz olarak fotoğrafını kullandığı ve şarkıcının ürünlere sponsor olduğu izlenimini yarattığı öne sürülüyor.

    Samsung’un reklam kampanyası yargıya taşındı

    Dava Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açıldı. Dava dilekçesinde, Samsung’un “perakende satış için tasarlanmış Samsung yapımı televizyonların karton kutularının ön yüzünde” Dua Lipa’nın fotoğrafını kullandığı iddia ediliyor.

    Dua Lipa şikayetinde adının, imajının ve benzerliğinin değerli haklarına sahip olduğu iddia ediliyor. Dava ayrıca Samsung’un telif haklarını ve ticari markalarını, ayrıca tanıtım hakkını, yani kimliğinin ticari olarak nasıl kullanılacağı üzerindeki kontrol hakkını ihlal ettiğini de öne sürüyor.

    Dava dilekçesine göre Dua Lipa, Samsung ile iletişime geçerek şirketten ambalajlarda fotoğrafının kullanılmasını durdurmasını talep etti. Şirketin yanıtı ise belgede “küçümseyici ve duyarsız” olarak nitelendirildi.

    Dava dilekçesinde Samsung’un Dua Lipa’nın televizyonları desteklediği ya da onlarla iş birliği yaptığı yönündeki yanlış izlenimden kar elde ettiği iddia ediliyor. Tartışmalı fotoğrafın, 2024 yılında Austin’de çekilmiş bir sahne arkası fotoğrafı olduğu ve telif hakkının tamamen Dua Lipa’ya ait olduğu belirtiliyor.

    Şikayette, Samsung’un markayı oluşturma çalışmalarını nasıl alaya aldığı ve kendi varlıklarını kontrol etme ve bunlardan para kazanma yeteneğinden nasıl mahrum bıraktığı anlatılıyor. Avukatlar, benzerlik doğrudan perakende ambalajında ​​yer alıyorsa, açık bir iş birliği iddiası olmasa bile ürünün algısını etkileyebileceğini savunuyor.

    Dava dilekçesinde ayrıca kullanıcıların Dua Lipa’nın fotoğrafının kutu üzerinde yer almasının satın alma kararlarında önemli bir etken olduğunu belirttiği sosyal medya paylaşımlarına da atıfta bulunuluyor.

    Belgede aynı zamanda şarkıcının ticari ortaklıklarında seçici olduğu ve adının ya da görüntüsünün bu ürünlerde lisanslanmasına izin vermeyeceği iddia ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

