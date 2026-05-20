Enes Batur’dan YouTube’a sert tepki: “Haraç kesildi”

Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından biri olan Enes Batur, son yayınladığı video nedeniyle YouTube ile ciddi bir kriz yaşadı. Uzun yıllar sonra yeniden YouTube’a dönen ünlü içerik üreticisi, videosunun “sahte telif ihtarı” nedeniyle kaldırılması hakkında nihayet sessizliğini bozdu.

Tecrübeli içerik üreticisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte son videosunun kanalına tekrardan yüklendiğini belirtti. Olayın perde arkasını anlatan Enes Batur Sungurtekin, konuya ilişkin takipçilerini aydınlattı. İşte detaylar…

Instagram hesabından konuyla alakalı açıklamada bulunan Enes Batur, “telif ihtarı” almasına sebep olan içeriğin aslında yalnızca yarım saniyelik minik bir internet esprisinden ibaret olduğunu dile getirdi.

Normal şartlarda YouTube’un “adil kullanım kuralları” gereği bu tür kısa kesitlerde telif uygulanmaması gerektiğinin altını çizen Sungurtekin, YouTube Türkiye ekibine tepkisini şu cümlelerle gösterdi:

“Video telif yedi, üzerine kanal copyright strike yedi böyle, ceza almalı falan. Sıkıntılı bir şeyden ceza yedim ama neyden yedim? Videoda yarım saniyelik geçen bir meme’den dolayı yedim. Normalde YouTube’un adil kullanım kurallarında böyle bir şey atlamaması gerekiyor.

Daha önce de bunlar yaşandı, örnekleri var ama bir şekilde bilmiyorum YouTube Türkiye’nin dikkatsizliğinden mi, otomatik sistemden dolayı mı bilmiyorum böyle bir şey yaşandı ve kanal ceza yedi. Ama açtırdım bir şekilde. Nasıl açtırdım? Onda da haraç kesildi diyelim, haraç kesildi.”