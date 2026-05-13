Altman’dan çarpıcı iddia: “Musk, OpenAI’ı çocuklarına devretmek istedi”

OpenAI CEO'su Sam Altman, Elon Musk'ın şirketin kuruluş amacından saptığı iddiasıyla açtığı davada ilk kez tanıklık yaptı.

Altman, Musk'ın geçmişteki yönetim ve kontrol taleplerini mahkeme huzurunda anlattı.

OpenAI lideri, 2017'deki finansman tartışmaları sırasında Musk'ın olası bir kâr amacı güden yapıyı kendi kontrolünde tutmak istediğini ve ölümü durumunda kontrolü çocuklarına bırakmayı önerdiğini dile getirdi.

OpenAI CEO’su Sam Altman, eski kurucu ortağı Elon Musk tarafından açılan ve şirketin kar amacı gütmeyen bir kuruluştan ticari odaklı bir işletmeye dönüşümünü sorgulayan davaya karşı kendini savunmak için mahkemeye çıktı.

Altman, ifadesi sırasında Musk’ın temel suçlamalarından birini derhal reddetti. Diğer OpenAI kurucularının, yapay zeka modellerine dayalı ürünleri pazarlamak için kâr amacı güden bir yan kuruluş kurarak “bir hayır kurumunu çaldıkları” iddiası sorulduğunda, bu argümanı anlamakta bile zorlandığını dile getirdi.

OpenAI lideri Altman, mahkemede birkaç saniyelik sessizliğin ardından, “Dünyanın en büyük hayır kurumlarından birini kurduk. Bu vakıf inanılmaz işler yapıyor ve çok daha fazlasını yapacak,” dedi.

OpenAI CEO’su sessizliğini bozdu

TechCrunch’a göre Elon Musk’ın avukatları şu anda yaklaşık 200 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu bildirilen OpenAI vakfının bu yılın başına kadar tam zamanlı çalışanı olmadığını vurguladı.

OpenAI yönetim kurulu başkanı Bret Taylor da bir konuşma yaptı. Sorunun vakfın kasıtlı olarak terk edilmesinden kaynaklanmadığını, aksine OpenAI’ın sermayesini nakde çevirmenin zorluğundan kaynaklandığını açıkladı. Bu engelin, kuruluşun 2025’teki son yeniden yapılanmasıyla çözüldüğünü söyledi.

Altman, tartışmayı daha hassas bir boyuta taşıyarak, kuruluş için kritik bir dönem olan 2017 yılındaki iç görüşmelere atıfta bulundu. O dönemde OpenAI kurucuları, giderek daha gelişmiş ve pahalı yapay zeka modellerinin geliştirilmesini sağlayacak gerekli finansmanı nasıl temin edeceklerini tartışıyorlardı.

Sam Altman, o aşamada Musk’ın “güvenlikle ilgili özel planlarının” endişe yarattığını dile getirdi. Hatta kendi tanıklığında, OpenAI’ın geleceği hakkındaki görüşmelerde “inanılmaz tüyler ürpertici bir an” olarak nitelendirdiği bir konuşmayı anlattı.

Altman’ın iddialarına göre birisi Musk’a varsayımsal bir kâr amacı güden OpenAI şirketini yönetirken ölmesi durumunda ne olacağını sormuş. Altman, Musk’ın cevabının şu olduğunu öne sürüyor: “Belki de OpenAI çocuklarıma miras kalmalı…”

Altman’a göre Musk’ın ilk kâr amacı güden kuruluşu kontrol etme isteği, OpenAI’ın temel ilkesi olan gelişmiş yapay zekanın tek bir bireyin kontrolüne geçmesini engelleme ilkesiyle çelişiyordu.