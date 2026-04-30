    Elon Musk’tan korkutan tahmin: Yapay zeka Terminatör gibi bitebilir

    Elon Musk, yapay zekanın denetimsiz ilerlemesinin insanlığı Terminatör filmindeki gibi bir felaket senaryosuna sürükleyebileceğini öne sürdü.
    • Elon Musk, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlık için büyük bir risk oluşturduğunu dile getirdi.
    • Milyarder iş insanı, mevcut teknolojik ilerleme hızının devam etmesi halinde geleceğin popüler bilim kurgu filmi Terminatör’deki gibi felaketle sonuçlanabileceğini öne sürdü.
    • Ünlü girişimci, yapay zekanın yalnızca bir yardımcı değil, aynı zamanda potansiyel bir tehdit olarak görülmesi ve sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti.

    Milyarder iş insanı Elon Musk, OpenAI CEO’su Sam Altman’a karşı açtığı davanın duruşmasında, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlığın yok olmasına yol açabileceğini dile getirdi. Musk’ın bu açıklaması kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

    X, xAI, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin liderlik koltuğunda oturan tecrübeli girişimci, yapay zekanın hem insanlığı yok etme hem de en büyük aracı haline gelme potansiyeline sahip olduğu konusunda uyardı. Fortune dergisine röportaj yapan iş insanı, “Yapay zeka hepimizi öldürebilir. Terminatör gibi bir son istemiyoruz. Gene Roddenberry’nin Yıldız Dizisi gibi bir son istiyoruz,” dedi.

    WIRED’ın haberine göre Musk, endişelerini Google’ın kurucu ortağı Larry Page ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklarla destekledi. Musk’a göre Page 2015 yılında onu “şovenist” olarak nitelendirmişti. Zira Musk, insanların çıkarlarını gelecekteki dijital yaşam formlarının çıkarlarının önüne koymuştu. Musk’a göre bu olay onu OpenAI’ı insanlığın yararına çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurmaya yöneltti.

    Musk, ifadesi sırasında beyin implantasyonu için çipler geliştiren startup şirketi Neuralink’in misyonundan da bahsetti. Projenin hedeflerinden biri, yapay zekayı güvenli ve kullanıcı dostu hale getirecek olan “insan-yapay zeka simbiyozunu” sağlamak olarak biliniyor. Başarılı girişimci, yapay zekanın insan zekasını aşacağı anın hızla yaklaştığını ve bu konuda son derece endişeli olduğunu belirtti.

    Elon Musk-OpenAI davasının perde arkası

    Musk’ın ifade verdiği dava, Kaliforniya Kuzey Bölgesi’nde görülüyor. Davacı, kurucu ortaklarından olduğu OpenAI CEO’su Sam Altman’ın, şirketi kar amacı gütmeyen bir kuruluştan kar amacı güden bir kuruluşa dönüştürerek kuruluş sözleşmelerini ihlal ettiklerini iddia ediyor.

    Musk, OpenAI’nin orijinal kar amacı gütmeyen modeline geri dönmesini ve davalıların 130 milyar dolar tazminat ödemesini talep ediyor.

    OpenAI’nin avukatları ise Musk’ın, şirketin ChatGPT ile başarıya ulaşmasının ardından para kazanmaya itiraz etmeye başladığını savunuyor. Avukatlar, Musk’ın mahkemeyi bir rakibini engellemek için kullandığını iddia ediyor.

    Geçtiğimiz bahar aylarında OpenAI, Musk’ın “daha fazla yasadışı ve hukuka aykırı davranışta bulunmasını” engellemek için ihtiyati tedbir kararı talep eden bir karşı dava açmıştı. Musk, “kendi kişisel kazancı için önde gelen yapay zeka yeniliklerinin kontrolünü ele geçirmek” amacıyla baskı uygulamakla suçlanmıştı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

