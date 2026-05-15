Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Samsung’dan Dua Lipa davasında geri adım: Şirketten cevap geldi

    Samsung, Dua Lipa’nın görsellerini izinsiz kullandığı iddiasıyla açılan davada sorumluluğu içerik sağlayan üçüncü taraf iş ortağına attı.
    Samsung sorumluluğu üçüncü taraflara yükledi
    Reklam
    • Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Samsung’un reklam materyallerinde izinsiz olarak kendi görüntüsünü kullandığı gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.
    • Sanatçının avukatları, Samsung’u televizyon tanıtımlarında yüzünü kullanmakla suçluyor ve yapılan resmi uyarılara rağmen kullanımın devam ettiğini vurguluyor.
    • Samsung, bu suçlamaları reddederek sorumluluğu Samsung TV Plus hizmetiyle bağlantılı üçüncü taraf bir içerik platformuna ve iş ortağına yükledi.

    Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile Samsung arasındaki anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı. Bilmeyenler için İngiliz şarkıcı, tanıtım materyallerinde izinsiz olarak görüntüsünü kullandığı gerekçesiyle Samsung’u dava etmişti.

    İddialara göre sanatçının yüzü markanın televizyonlarıyla ilgili tanıtım materyallerinde kullanılmıştı. Şarkıcının hukuk ekibi ise kötüye kullanımın tespit edilmesinin ardından resmi bildirimlerin gönderildiğini, ama şirketin görüntüyü ticari amaçlarla kullanmaya devam ettiğini öne sürüyor.

    Reklam

    Samsung sorumluluğu üçüncü taraflara yükledi

    Samsung söz konusu iddiaları tümüyle yalanlayarak sorumluluğu üçüncü bir ortağa yükledi. Bu konuda sorumluluk kabul etmeyen şirket, uzlaşma için Dua Lipa ile masaya oturabileceğinin sinyallerini verdi.

    Güney Koreli firma, içeriğin Samsung TV Plus hizmetiyle bağlantılı bir platform tarafından sağlandığını ve bu platformun, tanıtım materyalleri de dahil olmak üzere görüntüyü kullanmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunun altını çizdi.

    Dua Lipa - Samsung

    SamMobile’a göre Samsung kasıtlı kötüye kullanımı açık bir şekilde reddediyor. Bununla beraber bir çözüm arayışına açık olduğunu ve mahkeme dışı anlaşmaların göz ardı edilmediğini vurguluyor.

    Şu an için taraflar arasında daha fazla tartışmayı önlemek amacıyla olası anlaşmalara dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    Geçmişte de benzer olaylar gündeme gelmişti

    Samsung ile Dua Lipa arasında yaşanan bu hukuki kriz, sektörde aslında ilk kez karşımıza çıkmıyor. Daha önce de çok sayıda benzer telif hakkı ihlali davasına tanıklık etmiştik.

    Örneğin ünlü Hollywood oyuncucusu Scarlett Johansson, “ses taklidi” gerekçesiyle OpenAI’a dava açtı. Bunun üzerine şirket, ChatGPT’de mevcut sesin kullanımını durdurdu.

    Scarlett Johansson Sam Altman OpenAI

    Bunun yanı sıra geçmişte Michael Jordan ve Ariana Grande gibi ünlü isimler de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Her iki isim de telif hakkı ihlali nedeniyle mahkemeden yaklaşık 10’ar milyon dolarlık tazminat aldı.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.