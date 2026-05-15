Samsung’dan Dua Lipa davasında geri adım: Şirketten cevap geldi

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Samsung’un reklam materyallerinde izinsiz olarak kendi görüntüsünü kullandığı gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

Sanatçının avukatları, Samsung’u televizyon tanıtımlarında yüzünü kullanmakla suçluyor ve yapılan resmi uyarılara rağmen kullanımın devam ettiğini vurguluyor.

Samsung, bu suçlamaları reddederek sorumluluğu Samsung TV Plus hizmetiyle bağlantılı üçüncü taraf bir içerik platformuna ve iş ortağına yükledi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile Samsung arasındaki anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı. Bilmeyenler için İngiliz şarkıcı, tanıtım materyallerinde izinsiz olarak görüntüsünü kullandığı gerekçesiyle Samsung’u dava etmişti.

İddialara göre sanatçının yüzü markanın televizyonlarıyla ilgili tanıtım materyallerinde kullanılmıştı. Şarkıcının hukuk ekibi ise kötüye kullanımın tespit edilmesinin ardından resmi bildirimlerin gönderildiğini, ama şirketin görüntüyü ticari amaçlarla kullanmaya devam ettiğini öne sürüyor.

Samsung sorumluluğu üçüncü taraflara yükledi

Samsung söz konusu iddiaları tümüyle yalanlayarak sorumluluğu üçüncü bir ortağa yükledi. Bu konuda sorumluluk kabul etmeyen şirket, uzlaşma için Dua Lipa ile masaya oturabileceğinin sinyallerini verdi.

Güney Koreli firma, içeriğin Samsung TV Plus hizmetiyle bağlantılı bir platform tarafından sağlandığını ve bu platformun, tanıtım materyalleri de dahil olmak üzere görüntüyü kullanmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunun altını çizdi.

SamMobile’a göre Samsung kasıtlı kötüye kullanımı açık bir şekilde reddediyor. Bununla beraber bir çözüm arayışına açık olduğunu ve mahkeme dışı anlaşmaların göz ardı edilmediğini vurguluyor.

Şu an için taraflar arasında daha fazla tartışmayı önlemek amacıyla olası anlaşmalara dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Geçmişte de benzer olaylar gündeme gelmişti

Samsung ile Dua Lipa arasında yaşanan bu hukuki kriz, sektörde aslında ilk kez karşımıza çıkmıyor. Daha önce de çok sayıda benzer telif hakkı ihlali davasına tanıklık etmiştik.

Örneğin ünlü Hollywood oyuncucusu Scarlett Johansson, “ses taklidi” gerekçesiyle OpenAI’a dava açtı. Bunun üzerine şirket, ChatGPT’de mevcut sesin kullanımını durdurdu.

Bunun yanı sıra geçmişte Michael Jordan ve Ariana Grande gibi ünlü isimler de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Her iki isim de telif hakkı ihlali nedeniyle mahkemeden yaklaşık 10’ar milyon dolarlık tazminat aldı.